Olona ve a su partido "con un zapato azul y otro rojo" pero no "en el centro o la tibieza"

La presidenta de Caminando Juntos, Macarena Olona, ha señalado que el partido que acaba de crear es un proyecto que "camina con el pie derecho y con el pie izquierdo", que busca "el sentido común" y no va hacia los extremos, "pero esto no significa que quien vote a Caminando Juntos se empadrone en el centro o la tibieza".

Tras entregar en Alicante los más de 1.200 avales que le permitirán concurrir en la provincia de Alicante, Olona ha afirmado que su formación "no tiene nada que ver ni con Vox, ni con el PP ni con el PSOE, ni tampoco con Podemos" y que gráficamente "se intenta posicionar junto al ideario colectivo".

"Abanderamos causas que son justas", ha subrayado Olona, alicantina de nacimiento, que ha expuesto que el hecho de que todos los integrantes del partido tengan "la luz pagada fuera de la política" es "muy importante para mantener los principios".

Así, la exdirigente de Vox aspira a "aportar el sentido común de la calle", porque "la polarización actual de la política lo ha expulsado".

"Con la desaparición de Ciudadanos, en las próximas generales el bipartidismo se ha quedado a solas en esas habitaciones oscuras, donde han estado tan cómodos durante 40 años y por eso damos un paso al frente sabiendo que el sistema se revuelve", ha sostenido Olona, que ha definido al partido como constitucionalista y demócrata.

Preguntada por si siente heredera de Ciudadanos, ha indicado que a ella la formación que lideraba Albert Rivera le "despertó ilusión" porque era una formación nueva "que se suponía que venía a hacer frente a la vieja política e iba a hacer bandera de algo que ahora es ADN absoluto de Caminando Juntos, como es la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática de España".

No obstante, ha precisado que hay una diferencia con Cs, y es que este nuevo partido "lucha contra la corrupción al margen de colores políticos, caiga quien caiga".

Así, ha asegurado que quiere "garantizar la próxima gobernabilidad del Gobierno de España" y que este próximo Gobierno "no dependa ni de los extremos que han llevado a la absoluta polarización, ni tampoco de fuerzas políticas que tienen en común el odiar a nuestra nación".

También se ha referido a Vox, "un pasado" que "no cancela" y al que le está agradecida: "Pero yo no he mentido en ningún momento y sobre todo mis hechos han sido los que han hablado por mí misma más que las palabras", ha comentado.

"Como tengo la luz pagada fuera de la política, cuando esa formación a la que yo di todo por España dejó de representarme ideológica y empresarialmente, me marché, pero no me marcho del lado los españoles", ha insistido Olona, que ha concluido explicado que no le "representa" ninguna formación "que sea extrema".