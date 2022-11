Olona liderará una iniciativa popular contra la ideología de género

(Actualiza la NA5046 con más información sobre el nuevo proyecto de Macarena Olona)

La exdiputada de Vox Macarena Olona liderará en los próximos meses una iniciativa legislativa popular contra la "ideología de género" y no presentará una candidatura a las elecciones autonómicas y locales del próximo mayo, sin descartar futuras opciones políticas a partir de ese momento.

Olona ha presentado este viernes en Madrid la Fundación Igualdad Iberoamericana, tras darla a conocer a mediados de octubre en Panamá, ante periodistas de más de cuarenta medios en una pequeña sala de Casa América, en una convocatoria "sin censura", según ha dicho en alusión directa a la política de comunicación de su antiguo partido.

La fundación está registrada en Panamá con 10.000 dólares aportados por ella, quien es fundadora única y presidenta.

"No es un proyecto político", ha recalcado la abogada del Estado en excedencia, quien recorrerá España para recabar en menos de nueve meses las 500.000 firmas necesarias para llevar la iniciativa al Congreso, donde espera regresar para defenderla personalmente.

Ha asegurado que no concurrirá a las elecciones municipales y autonómicas de mayo "con una candidatura propia" y ha añadido que si en el futuro regresara a la política sería "siempre y cuando" su "irrupción" electoral "no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo Gobierno de España".

Ante varias preguntas de la prensa sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones generales, no lo ha descartado, y ha explicado que prefiere esperar a conocer "el escenario que dejarán" los comicios de mayo.

Ha insistido en que "no hay ningún tipo de subterfugio" y ha repetido en varias ocasiones que el partido que está jugando no es un partido político, sino "una batalla ideológica del bien contra el mal".

Por eso, ha recalcado que pueden estar "muy tranquilos" quienes han intentado obstaculizarla por intereses partidistas y quienes han creído que su interés era exclusivamente personal para poner en riesgo "el tablero político" en España, que "no necesita una fragmentación adicional".

Según ha asegurado, su proyecto solo causará inquietud a quienes defienden un "hembrismo" que no representa, en su opinión, a muchas mujeres en la comunidad hispanoamericana.

Ha asegurado que, para ello, ha estado sufragando personalmente todos los pasos que ha dado hasta ahora para la puesta en marcha la fundación, incluidos los 10.000 dólares de patrimonio que exige la legislación panameña para su creación, y que a partir de ahora espera que se base en el micromecenazgo y las donaciones.

"En mi proyecto no hay dinero de Venezuela, no hay dinero de Irán, no hay ni habrá dinero sucio de ningún país", ha subrayado, tras lo que ha recordado que si Vox fue a buscarla hace tres años, fue sobre todo por su lucha activa contra la corrupción, lo que le costó dos ceses en su carrera como abogada del Estado.

Ha incidido además en que ha rechazado propuestas de financiación sujetas a condiciones "inadmisibles", entre ellas "fundar en este momento un partido político", y ha desmentido también que su patrimonio proceda de la herencia de su padre, fallecido en Panamá, donde tenía negocios, pues renunció a ella por haber tenido poca relación con él.

Ha desmentido también que el empresario Mario Conde esté detrás de su proyecto, así como el expresidente panameño, Ricardo Martinelli, a quien ha defendido frente a quienes quieren "su cabeza como trofeo".

Olona se ha defendido así de los "bulos" y las "descarnadas campañas de difamación" que, según ha lamentado, ha sufrido desde que este viernes hace justo cien días ella anunciara su marcha de la política activa por problemas de salud.