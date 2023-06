Olona dice que Caminando Juntos no se presentará al Senado y valoran dónde tendrán más posibibilidades al Congreso

La líder de Caminando Juntos, Macarena Olona, ha confirmado que su partido no se presentará a las elecciones al Senado, dejando claro que están valorando en qué circunscripciones tienen más posibilidades, por lo que están haciendo "una adecuada ponderación entre inversión de recursos y posibilidad de obtener escaño en el Congreso".

En un acto en Guadalajara, acompañada por el actual concejal en funciones del Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel y representante de la nueva formación política Caminando Juntos en la provincia, ha señalado que ella se la juega "al todo o nada", volviendo a concurrir por Granada, no siendo la circunscripción donde mayores posibilidades de éxito tiene.

"Si yo concurriese como hace la mayor parte de presidentes de partidos, como número uno por Madrid, necesitaría un 5%, 6% de los votos para obtener el escaño. Por Granada, un 12%, pero no me puedo imaginar concurrir por otro sitio", ha afirmado.

De esta formación, ha asegurado que se está financiando exclusivamente en la actualidad con recursos propios, afirmando que si consiguen los avales necesarios iniciarán una campaña de crowdfunding para que la financiación exclusivamente provenga de las personas que quieran colaborar.

CANDIDATURAS EN CLM

Sobre si presentarán candidatura en lugares como Guadalajara o Albacete, ha destacado que Antonio de Miguel es una "pilar fundamental" de este proyecto de Caminando Juntos. "Por tanto, estará donde pueda prestar un mejor servicio al proyecto, que es un simple instrumento para las ideas que queremos llevar en marcha".

Sobre si Caminando Juntos es una formación que aboga por un giro al centro, ha señalado que camina "con el pie derecho y con el pie izquierdo", con personas incorporadas al proyecto que vienen del PSOE, de Más País, de Vox, de Ciudadanos, y de Podemos, algo que vive "con inmenso orgullo".

Ha reiterado su petición de tener un debate cara a cara con Santiago Abascal "para salir del acoso digital al que he sido sometida durante todos estos meses". "He estado y estoy en una clara desventaja porque yo no tengo un ejército de bots detrás de mí, ha sido muy difícil mantenerme en pie", ha remarcado.

Olona ha abogado por un debate fuera de las redes sociales, con "la palabra y el argumento" como herramientas. "A todas aquellas personas que puedan ver interesante un debate, un cara a cara entre Santiago Abascal y yo, al margen de sus ideologías, al margen de lo que vayan a votar el próximo 23 de julio, les pediría que apoyasen con su firma que podamos concurrir a las elecciones del 23 de julio. Porque si no podemos concurrir, ese debate no se va a tener"

Asimismo, ha criticado los "extremos" en política que "están denigrando la calidad democrática de nuestro país, pero que son utilizados por los grandes bloques de la derecha y de la izquierda para mantenerse en el sistema". "Nosotros venimos a hablar en voz de las personas. Venimos a poder, con total transparencia, defender las cosas importantes. La cesta de la compra, hablar de la inflación, hablar de la pobreza", ha remarcado.