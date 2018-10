Olivares dice no ha conocido en su vida a Villajero ni ha hablado con él

El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, ha afirmado que no ha conocido en su vida al excomisario José Villarejo ni ha hablado con él, tras conocerse unos audios de éste último en los que afirma que el entonces concejal del PSOE por Burgos le pagó para espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León.

Olivares, en declaraciones a El Diario de Burgos, califica de "personaje" y "delincuente" al excomisario.

"Yo no he conocido a Villarejo en mi vida. No he hablado nunca con él", sostiene quien fuera además alcalde de Burgos, delegado del Gobierno en Castilla y León y director general de la Policía.

Ayer el PP anunció que va a solicitar la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa por unos audios del excomisario José Villarejo en los que afirma que el "número dos" de ese ministerio le pagó para espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León.

Lo anunció la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en declaraciones a los medios en un acto con militantes tras la publicación en la web moncloa.com de una nueva conversación de Villarejo durante una comida en 2009 en la que estuvieron, entre otros, el exjuez Baltasar Garzón y la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Según esas conversaciones grabadas, Villarejo relató que Olivares, entonces concejal socialista en Burgos, le pagó para espiar al entorno de José María Aznar cuando este era presidente de Castilla y León, entre julio de 1987 y septiembre de 1989.

Levy ha urgido al Gobierno a salir a explicar estas acusaciones que apuntan a "una guerra sucia" contra el PP por la buena salud democrática del país.