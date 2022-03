El PP ofrece respaldo a Sánchez ante la división del Gobierno sobre Ucrania

(Actualiza la NA3093 con la segunda intervención de Gamarra)

El PP se ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un apoyo "exigente" en la respuesta a la guerra de Ucrania ante la división del Ejecutivo respecto al envío directo de armas, que Unidas Podemos y socios externos como EH Bildu rechazan.

Con el PP abierto en canal, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y no el todavía líder Pablo Casado, ha dado la réplica a la comparecencia de Sánchez, al que ha reprochado no haber estado a la altura de la crisis por no anunciar antes el envío de armamento ante el ataque de Rusia a causa de su socio, Unidas Podemos.

Según el PP, Sánchez "sale de este debate con su Gobierno partido por la mitad y la mayoría de sus socios de perfil" por la falta de unidad ante el envío de armamento, la adhesión a la OTAN o acerca del diagnóstico sobre un conflicto que tanto el PSOE como el PP consideran que ataca la democracia y forma de vida europeas.

Gamarra ha reprochado que el ex vicepresidente Pablo Iglesias se refiriese a la invasión ilegal "como una operación para defender Ucrania", ha acusado a Ione Belarra, actual líder de Unidas Podemos de "entreguismo a Putin" u ja censurado las críticas de Garzón a la Alianza Atlántica". "No es más que un antibelicísmo táctico que esconde en realidad su beligerancia en favor de Putin", ha apuntado.

"Quien no le falla el PP", ha agregado Gamarra, que ha anunciado que el PP apoyará en el Parlamento las decisiones de Sánchez acerca de este conflicto. Además, el principal partido de la oposición ha pedido canales de comunicación con el Gobierno y se ha ofrecido incluso a buscar la corresponsabilidad.

Pide el PP a Sánchez que esté a la altura y no adopte un perfil bajo, tras censurar que haya tenido hasta ahora el compromiso "más bajo" con Ucrania, porque "en lugar de enviar material militar, solo ha enviado guantes y gel hidroalcohólico".

Los populares reclaman que se refuerce el gasto de España en defensa y se redoble el compromiso con la OTAN, con votaciones en el Congreso en el caso de que haya cambios en las misiones en el exterior. Han pedido además un plan de ayuda humanitaria para este país.

"El mal existe, los enemigos de la democracia la libertad y la civilización existen, existe Putin", ha recalcado Gamarra, que cree que la guerra es una "dura lección" para quienes consideraban "superflua" la política de defensa, para quienes creen que al margen de la OTAN o de la UE se vive mejor e incluso, en referencia velada a Vox, creen que es posible vivir en una autarquía.