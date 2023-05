La Oficina Anticorrupción de Navarra ve "indicios de mala praxis" en la exclusividad del SNS e inicia una investigación

LAB afirma que el contenido de la resolución "es demoledor para con el Sindicato Médico y el Gobierno de Navarra"

El sindicato LAB ha afirmado este jueves que la Oficina Anticorrupción de Navarra ha emitido una resolución que "deja en evidencia que efectivamente existen indicios que apuntan a una mala praxis" en lo referido a la exclusividad de médicos del Servicio Navarro de Salud (SNS), por lo que ha iniciado una investigación al respecto.

Así lo ha dado a conocer este jueves el portavoz del sindicato en Navarra, Imanol Karrera, en una rueda de prensa en la que ha explicado que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra "ha constatado, tanto de las conclusiones de Función Pública como de la documentación aportada por el Departamento de Salud, que existen al menos siete jefaturas de sección" en el SNS "que no han sido provistas reglamentariamente y que algunos de ellos que desempeñan las funciones inherentes a las mismas podrían no hacerlo en régimen de dedicación exclusiva".

"La Oficina de Anticorrupción concluye que hay claros indicios de veracidad de los hechos revelados por LAB, y además advierte de que hay indicios de que no se trata de un solo caso aislado, sino que existen otros supuestos de facultativos médicos que, sin nombramiento o designación formal, están desempeñando funciones propias de jefaturas asistenciales, a la vez que algunos de ellos publicitan su actividad en el sector privado", han señalado desde LAB en una nota de prensa.

Además, según el sindicato, la resolución de la Oficina de Anticorrupción "cuestiona la posición y versión del Gobierno de Navarra, en concreto la de la consejera de Salud, Santos Induráin y el director general de Salud, Carlos Artundo, que mantenían que sólo en dos casos podía haber cobro indebido de exclusividad en Navarra, afeando así los hechos revelados por LAB para negar la realidad, mantener su inacción y seguir actuando a posteriori".

A juicio de LAB, "el contenido de la resolución es demoledor para con el Sindicato Médico (SMN) y el Gobierno de Navarra", y entiende "que les corresponde ahora asumir toda la responsabilidad de una situación que ellos mismos han generado".

"Por un lado está el SMN, lobby reaccionario y conservador que, como si de un juego se tratase y siguiendo la estrategia de la derecha, ha antepuesto los intereses económicos propios y el de los negocios sanitarios privados, por encima de la necesidad de mejorar la sanidad pública, las condiciones de toda la plantilla de Osasunbidea y el servicio a la ciudadanía. Y por otro lado está el Gobierno de Navarra, que decidió participar de ese juego y hacer crecer al Sindicato Médico", han subrayado.

Concretamente, según LAB, "se confirma la existencia de una ingeniería en la contratación que, en contra de toda norma, permite realizar simultáneamente las funciones propias de jefatura, cobrar una retribución propia de jefatura a través del complemento de productividad y trabajar en clínicas privadas". Además, la resolución "deja en evidencia que efectivamente existen indicios que apuntan a una mala praxis de la exclusividad en Osasunbidea, una práctica fraudulenta generalizada y normalizada".

Por todo ello, el sindicato LAB entiende que "aquellas personas que por acción u omisión han contribuido a la existencia de estas prácticas deben abandonar inmediatamente sus responsabilidades y, evidentemente, no ostentarlas en un futuro".

LAB DICE QUE "NO OS VAMOS A DEJAR PRIVATIZAR LA SANIDAD PÚBLICA"

En este sentido, LAB ha querido trasladar un mensaje al próximo Gobierno que resulte de las elecciones. "No os vamos a dejar eliminar la exclusividad para debilitar la sanidad pública, para dar seguridad jurídica a una práctica habitual que sin lugar a dudas está fuera de la legislación vigente, para cobrarla aunque no se practique. No os vamos a dejar privatizar la sanidad pública. La estrategia de privatización tiene que parar, y vamos a denunciar cada paso que se dé en esa dirección", ha indicado Karrera.

Además, Karrera ha acusado al Gobierno foral de mantener una "estrategia de privatización de la investigación sanitaria", y ha afirmado que "el Departamento de Salud sigue dando pasos para la privatización de Navarrabiomed sin una reflexión y valoración de los riesgos". "Abandonen ya ese camino y apuesten por un instituto de investigación sanitaria totalmente público para Navarra", ha reclamado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según ha añadido, LAB ha tenido acceso a "dos informes objetivos encargados desde la parte pública a dos consultoras expertas en acreditación de institutos de investigación para que identificara cuál sería, dentro del contexto navarro, el mejor modelo de gestión para IdiSNA", y "ambos desaconsejan la opción de que sea IdiSNA quien gestione los proyectos, los ensayos clínicos y la gestión de innovación y transferencia de tecnología".

"Es más, ambos informes se decantan por que sea la fundación pública Miguel Servet- Navarrabiomed quien los gestione evitando así duplicidades innecesarias y la descapitalización de esta fundación pública", han concluido.