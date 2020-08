Odón Elorza (PSOE) pide que el Rey se someta a la ley de transparencia

El diputado del PSOE Odón Elorza ha defendido este jueves que la familia real y el Rey se acojan a la ley de transparencia de 2013, de la que están exentos, según ha evidenciado, y que como el resto de cargos públicos se comprometan a declarar sus bienes y patrimonio.

Elorza, en una entrevista en Radio Euskadi, ha opinado que en este asunto sería "deseable" que la Casa Real "tomara la iniciativa".

"Lo que tenía que haber hecho de motu propio el rey Felipe VI -ha indicado- es acogerse a esa ley y "comprometerse a hacer una declaración pública y anual de sus bienes y patrimonio", lo que hubiera sido "un paso democratizador, de regeneración auténtica de la Corona".

El diputado socialista ha considerado que en "la escapada" del rey emérito de España, que ha considerado "una salida de conveniencia", faltan explicaciones por parte de la Casa Real o del propio Juan Carlos I ante "las informaciones, acusaciones, algunos hechos más o menos comprobados" sobre sus supuestos negocios ocultos.

Ha indicado que la reacción de Juan Carlos I, del que también ha dicho que hay que reconocerle la presunción de inocencia, es "insuficiente" y ha considerado que "tenía que haber habido algo más. No sé si podría haber sido la renuncia a su condición aunque sea honorífica del título de rey emérito...", ha añadido.

En su opinión, corresponde a la Casa Real y al propio rey emérito informar del paradero de este último, no al Gobierno.

Elorza ha augurado que "el episodio de Juan Carlos continuará", aunque ha afirmado que no cree que tenga repercusión judicial en España. "No es porque no lo desee -ha dicho-, sino debido al artículo de la Constitución que establece la inviolabilidad del monarca, que, según ha criticado, "parece un escudo claramente medieval de inviolabilidad por todo tipo de actos",

Para el representante socialista, que un jefe de Estado durante 35 años se encuentre en la situación en la que está Juan Carlos I supone "una crisis para el propio Estado de derecho". EFE