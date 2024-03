Ocupan una casa adquirida por el Ayuntamiento de Burgos para el realojo del poblado de El Encuentro

La última fase del realojo del poblado de El Encuentro situado en Burgos podría retrasarse por la ocupación de una de las cinco viviendas que el Ayuntamiento de Burgos adquirió en diciembre de 2023 y en el que se pretendía alojar a cinco de las trece familias que aún quedan viviendo en el poblado chabolista.

La concejala de Servicios Sociales Andrea Ballesteros ha informado que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites jurídicos oportunos para acabar con esa ocupación, que pueden ser por un lado una demanda civil o por otro un procedimiento de recuperación patrimonial.

Esta ocupación retrasa los plazos que tenía previsto el Ayuntamiento en el realojo de las familias, pero no la compra de las 7 viviendas restantes, aunque Ballesteros ha señalado que "no se va a dar continuidad al realojo si no se soluciona el problema de la ocupación".