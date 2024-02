Octavio López avanza que el Gobierno de Aragón tiene un plan para "sacar a los jóvenes del atolladero" de la vivienda

El consejero Octavio López ha comparecido este martes, 6 de febrero, a petición propia en la Comisión de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística para exponer en las Cortes de Aragón las líneas generales de su plan con el que busca "sacar a los jóvenes del atolladero de la vivienda, tras años de parálisis y dos legislaturas tiradas por la borda, en las que solo se construyeron 86 viviendas públicas, por dejadez o inoperancia".

Octavio López ha acudido a las Cortes "con las alarmas encendidas ante una emergencia social de primer orden que mantiene a 47.000 jóvenes aragoneses en casa de sus padres ante la imposibilidad de adquirir una vivienda o pagar un alquiler".

En este sentido, López se ha apoyado en el "escalofriante dato" publicado recientemente por el Consejo de la Juventud de España, según el cual solo el 16% de los jóvenes españoles ha podido emanciparse.

"El 84 por ciento de los jóvenes vive con sus padres y eso genera problemas de natalidad, problemas de convivencia intergeneracional y problemas psicológicos entre nuestros jóvenes", ha manifestado el consejero. En su comparecencia, el consejero ha instado a todas las instituciones y fuerzas políticas "a hablar menos y hacer más en materia de vivienda, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la tasa de emancipación joven es la mitad que en el conjunto de la Unión Europea, donde el 32% de los chicos y chicas de entre 16 y 29 años ha podido ya dejar atrás la casa de sus padres para fundar un nuevo hogar", ha manifestado.

En ese contexto, López ha informado en la comisión de que "Aragón por fin va a tener un plan estudiado, estructurado, creíble y eficaz para dar solución al problema de la vivienda con los instrumentos normativos necesarios y los programas y líneas adecuadas para levantar en Aragón muchísimas más viviendas de las que se han hecho en los últimos años".

Octavio López ha manifestado que "en vivienda parto de cero, me he encontrado la locomotora en el hangar y me toca ponerla en marcha y, además, poner las vías. "Aún así, para multiplicar lo que se ha hecho en las dos legislaturas anteriores me sobrarían 3 años, pero no se trata de eso, sino de dejar activada una maquinaria para que se siga haciendo vivienda pública cuando mis competencias las ocupen otros, porque en Aragón hacen falta entre 16.000 y 18.000 viviendas más".

DIRECTRIZ ESPECIAL DE SUELOS DOTACIONALES

En su exposición, Octavio López ha puesto sobre la mesa una de las medidas estrella que va a permitir ampliar el parque de vivienda en suelos destinados inicialmente a equipamientos públicos que con el tiempo han perdido su razón de ser, pero con una salvaguarda: "Jamás se levantarán viviendas en superficies reservadas a zonas verdes o donde sea necesaria la construcción de un colegio, un hospital, un parque o un centro de salud, queden tranquilas sus señorías", ha enfatizado López.

La herramienta que va a permitir destinar esos suelos en desuso en viviendas públicas es la Directriz Especial de Suelos Dotacionales, un instrumento normativo que tendrá como objeto regular las condiciones mediante las que suelos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las administraciones locales de su ámbito territorial, así como de sus respectivos organismos públicos podrán ser puestos a disposición de programas de promoción de vivienda pública mediante la declaración de la correspondiente compatibilidad de usos.

"Hemos estudiado a fondo la ley nacional de vivienda y hemos encontrado muchos aspectos negativos que la futura Ley de Vivienda de Aragón se encargará de solventar, pero no hemos parado hasta encontrar algún aspecto positivo y por suerte lo hemos encontrado", ha señalado Octavio López.

"Y lo hemos encontrado en su artículo 15, que reza que se podrá establecer como uso compatible de los suelos dotacionales el destinado a la construcción de viviendas dotacionales públicas. Gracias a ello dispondremos de más suelo para construir más vivienda que salga al mercado de compra y alquiler a un precio mucho más asequible, favoreciendo la emancipación y el proyecto de vida de miles de jóvenes", ha concluido López.

El consejero ha adelantado que ayer mismo inició la tramitación para que la Directriz de Suelos Dotacionales llegue al Consejo de Gobierno para su aprobación y que el presidente Jorge Azcón está al corriente de la delicada situación por la que atraviesan miles de jóvenes aragoneses y de las medidas que el Ejecutivo autonómico va a poner en marcha en los próximos meses.

Además, en próximas fechas convocará al Foro de la Vivienda de Aragón, que lleva sin reunirse desde 2022, para trasladar las líneas generales de su plan de vivienda y de la Directriz Especial de Suelos Dotacionales a todos sus integrantes: representantes de la Administración, de organizaciones empresariales y sindicales, de gestoras y cooperativas y de la sociedad civil aragonesa.