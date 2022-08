El ocio nocturno reivindica la seguridad de las discotecas pese a "pinchazos"

El secretario general de la patronal del ocio nocturno Fecarsam, Joaquim Boadas, ha hecho este martes un llamamiento a la calma ante la problemática de los pinchazos para la sumisión química y ha reivindicado que "las discotecas son seguras".

En declaraciones a Efe, Boadas ha pronosticado que los pinchazos irán "a la baja" de la misma manera que "ya ocurrió en Francia y Reino Unido".

"Aquí ya, de hecho, ha llegado menguado. Sin prejuicio de todo el trabajo (para perseguirlo), son pocos casos y se circunscriben a seis discotecas", ha señalado Boadas.

"La gente puede salir sin problemas de fiesta. Aunque no se puede bajar la guardia, pero en el ocio legal hay muchas medidas disuasorias, desde el personal de seguridad a las cámaras de videovigilancia", ha señalado.

Desde Fecarsam insisten en que es en el ocio nocturno "ilegal" de los botellones y fiestas sin permiso donde hay "riesgos" de sumisión química.

"Si cacheamos a alguien con una jeringuilla no vuelve a entrar en su vida en una discoteca. No es como en los botellones, que es donde estas acciones nacieron y donde no hay medidas de seguridad para las personas", ha dejado claro Boadas.

Varias vecinas jóvenes de Lloret de Mar (Girona), donde han tenido lugar diversos pinchazos denunciados, han explicado a Efe desde la zona de ocio del municipio su pesar por que algo así pase en su localidad y han asegurado conocer a algunas de las chicas afectadas.

"Nos contó que se fue de fiesta y había muchos chicos. Uno hizo como el gesto de abrazarla pero realmente la pinchó. Sus amigas la cogieron y la llevaron al CAP", ha relatado una de ellas.

También dos grupos de mujeres turistas de Francia e Italia han declarado a Efe que vinieron a España de vacaciones "para divertirse" pero ahora tienen "miedo" porque pueden ser víctimas de un "pinchazo".

Reconocen, eso sí, que hay "muchos controles" y "vigilancia", lo que les da "tranquilidad", pero les parece "horrible" tener que estar alerta cuando salen de fiesta con chicos.

"Me parece que los hospitales ya saben qué es. Yo no sé cómo actuar si pasa algo así. Es lo normal, creo, no saber", ha apuntado una joven francesa.