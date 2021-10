El ocio nocturno destaca "las ganas de fiesta" en la primera noche de reapertura

Vaticina un aumento de las vacunaciones entre los 18 y los 30 años

El sector del ocio nocturno ha destacado "las ganas de fiesta" de los jóvenes que han asistido a los locales en la primera noche tras la reapertura decretada por la Generalitat.

Así lo han asegurado tanto el presidente de Fecalon, Christian Compte, como el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, este viernes en declaraciones a Europa Press.

Desde ambas entidades se apunta, además, que la reapertura servirá para impulsar la vacunación de los grupos de edad entre 18 y 30 años, ya que es una de las condiciones para poder entrar en las discotecas.

Ambos han coincido en señalar que este jueves abrieron alrededor del 70% de los locales y que el resto, o bien ya han terminado su temporada, o bien son de mayor tamaño y abrirán progresivamente en las próximas semanas por la complejidad de reactivar a un alto número de trabajadores.

Compte ha explicado que la sensación es "muy buena" y ha destacado el contacto con la gente y que la primera noche ha reforzado al sector anímicamente.

"Me ha impactado el agradecimiento de la gente porque hayamos aguantado después de tanto tiempo", ha señalado el directivo.

Boadas también ha descrito la reapertura como muy positiva y ha explicado que muchos usuarios apuntaba estar "cansados de buscar alternativas" para salir de noche.

Además, ha defendido que este fin de semana se verá el impacto de la reapertura en la celebración de botellones y en los problemas de seguridad pública.

APLICACIÓN

Fuentes de Fecalon han explicado que la aplicación de la Generalitat para mostrar el pasaporte Covid "no funcionó mal", aunque se detectaron diferentes problemas como que si la pantalla del teléfono está rota, no lee bien el código QR.

Además, la aplicación no lee bien los códigos emitidos por otras comunidades autónomas y no acepta los certificados de los extranjeros no comunitarios; y tampoco permite la entrada de las personas que han pasado la enfermedad y tienen una sola dosis de la vacuna.

Boadas ha lamentado "mucha falta de información" por parte de la Generalitat y que el protocolo de seguridad que deben seguir los locales no es claro en algunos puntos.

Ambas asociaciones han criticado "la precipitación" de la Generalitat a la hora de implementar la aplicación, ya que la reunión técnica fue este jueves por la tarde, a pocas horas de iniciar la actividad.