La OCDE admite que son necesarios ajustes en las cifras de los test españoles

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ha admitido este martes que hay que "ajustar" las cifras españolas que se utilizaron para elaborar el informe sobre el número de países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus realizan.

Gurría ha negado haber recibido "presiones" del Gobierno español y ha descartado que exista una "manipulación" de los datos, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Además, ha pedido no tratar el ránking como "un concurso de belleza" porque estos "cambian todos los días".

En este sentido, Gurría ha explicado que la OCDE realizó un informe preliminar sin haber recibido los datos de las comunidades autónomas. "Teníamos un proceso en que no había información. No había porque había un problema de las autonomías. Después nos fue facilitada la información y se sumó a esa serie. Si es necesario habrá que hacer ajustes", ha aseverado.

En esta línea, el secretario general de la OCDE ha insistido en que, en todo caso, lo que "habría que hacer desde el punto de vista estadístico" es incluir "un pie de página" explicando que en la cifra española se estaban sumando dos tipos de pruebas: las PCR y los tests de anticuerpos.

"Si en este caso quizás una cifra donde se acumularon dos tipos de pruebas había un 80% de las cuales habría que haber considerado, habrá que ajustar la cifra y después ya veremos cómo va moviéndose España. Los ránkings van a ir cambiando, pero no es un tema de si hubo un intento de manipulación", ha apuntado. Además, ha asegurado que "no está mal tener las cifras agregadas porque los dos tipos de cifras, de pruebas, son válidos".

PERO EL GOBIERNO NO COMPUTA LOS TEST RÁPIDOS EN LAS CIFRAS DIARIAS

El sábado Sanidad contaba que en España había 223.759 contagiados y ayer 209.465. Este desfase se debe a que ha eliminado de sus cálculos los resultados de los test rápidos, aunque sean positivos; y sólo incluyen los infectados que se han confirmado tras una prueba PCR o test anticuerpos.

"En contra del criterio de la OCDE, que solo contabiliza pruebas PCR, España ha enviado el número de PCR que ha hecho y le ha colado también el número de pruebas rápidas, las mismas que el Gobierno no quiere contar para que no haya tantos contagiados", explicaba Carlos Herrera este martes. "En la OCDE, que deben ser unos benditos o que deben estar en la luna de Valencia, han aceptado esa suma, cosa que no hace con otros países". Con todo, incluso "dopando los datos", España aparece en la octava posición del ranking. "Ni primeros ni segundos", enfatiza Herrera, que ha explicado que, si solo se contaran las pruebas PCR, nuestro país aparecería en la posición número 15. "Ese es el truco, ese es el embuste de trilero que hace este Gobierno", ha afirmado el comunicador de COPE.

LAS CIFRAS ESPAÑOLAS SUMABAN DOS TIPOS DE PRUEBAS

El secretario general de la OCDE se ha expresado así después de que el Ejecutivo español explicase la madrugada de este martes que remitió al organismo los datos desglosados de los test realizados que le han suministrado las Comunidades Autónomas, con diferenciación de las pruebas PCR y los tests de anticuerpos, y fue la OCDE quien elaboró y publicó "su propio gráfico con tests de diagnóstico conjunto, sin discriminar técnicas".

De hecho, el Ministerio de Sanidad se puso en contacto con la OCDE para pedir una aclaración sobre cómo recoge los datos del resto de países y en una primera respuesta se le trasladó la postura sostenida por el propio Gurría: se trata de datos preliminares y este mismo martes se ofrecerá una explicación más detallada.

Así, Gurría ha dejado claro que lleva 15 años al frente de una organización que, a lo largo de 60 años, ha dicho a los países como ven "las cosas". "A algunos países les da mucho gusto, y a otros no tanto", ha apuntado, para negar de nuevo presiones. "Falso, falso, falso", ha enfatizado.

En este contexto, Gurría ha explicado que mantiene un "excelente diálogo" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero eso no ha influido en el posicionamiento de España en el informe. "No es un tema de presiones ni mucho menos", ha apostillado