Un 'observador' del 1-O: En el hotel me dijeron que no pagara dos noches

Uno de los presuntos 'observadores' internacionales del 1-O ha reconocido que en su hotel de Barcelona le comunicaron que no debía de pagar las dos primeras noches, si bien no recuerda quien lo hizo, ni si le pagaron algunas dietas del viaje ni quien le invitó a Cataluña, aunque cree que Diplocat.

Se trata de Andrej Hunko, un parlamentario alemán que formó parte del grupo de 33 diputados de 17 países, encabezado por Dimitrij Rupel, exministro de Asuntos Exteriores esloveno, que emitió un informe en el que consta "de manera inequívoca" que acudieron a Cataluña "por petición de Diplocat para proceder a la observación del referéndum", según sostiene la Guardia Civil.

Pero el testigo, citado por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha sido ambiguo al señalar primero que "estima que ha recibido la invitación de Diplocat para realizar un viaje a Cataluña con motivo del referéndum" y luego manifestar que "lamentablemente" no podía asegurar si el correo electrónico con dicha invitación venía de Diplocat, porque en aquellas fechas estaba centrado en los comicios federales de Alemania y no lo puede recordar con detalle.

Tampoco ha recordado los nombres de las personas de contacto ya no solo para gestionar su viaje, sino una vez que llegó a Barcelona ya que desconoce quien les llevó a lo centros de votación o quien era "esa persona que hablaba alemán" que le dio la bienvenida el 1 de octubre.

Ni un solo nombre ha desvelado Hunko, quien participó en una marcha en Berlín para pedir la libertad de Carles Puigdemont y calificó de "bofetada" a los gobiernos de Merkel y Rajoy la decisión del Tribunal de Schlewig-Holstein de no extraditarlo por rebelión.

Solamente ha mencionado que "en el vehículo que les acompañaba siempre se encontraba un representante catalán", aunque no sabe si era de la Generalitat, ya que a él solo le interesaba saber quienes eran los "visitantes" que iban a estar con él en los centros.

Lo que si ha recordado es que él se pagó los gastos de transporte a Barcelona, pero no así las dos primeras noches de hotel.

"Las dos primeras noches de hotel no fueron sufragadas por mí", ha respondido Hunko a preguntas del letrado Francesc Homs, aunque ha precisado que tampoco sabe quien las pagó. "En el hotel se me indicó que no debía pagar esos costes", ha añadido el testigo, para quien "no es atípico" que en este tipo de viajes se compartan gastos. No ha dicho si una parte la sufragó Diplocat.

Eso sí, ha querido dejar claro que "se trataba de una visita más informal" y "en ningún caso de una misión de observación oficial, por lo que no cobró nada por su trabajo. Otra cosa son las dietas, que de forma general las costeó el mismo a excepción de una comida con toda la delegación, que no sabe quien la pagó.

Y aunque él formaba parte de esa delegación de 33 políticos, no ha recordado quien era el portavoz del grupo ni si lo había, ya que él "se movía al margen de los demos visitantes".

De esas visitas a los colegios, el testigo ha dicho que "en ningún caso" ha presenciado actos de violencia de la población contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.