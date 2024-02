La obra del Mercado San Blas lleva un mes parada "para solventar el caos administrativo" pero se confía acabar en plazo

La obra de remodelación del Mercado de San Blas lleva un mes parada "para solventar el caos administrativo" que, en palabras de la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, se heredó de la anterior Corporación, aunque ha mostrado su confianza en que se puedan acabar en el plazo previsto, para junio de 2024.

"Si no, pediremos una ampliación, porque lo que no vamos a hacer es aventurarnos a perder fondos europeos", ha asegurado Sanz este miércoles durante su comparecencia para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, en respuesta a preguntas de los periodistas, después de las críticas por este parón en los trabajos vertidas esta misma mañana por el Grupo Municipal del PSOE.

Y es que Sanz ha afirmado que "hemos leído las declaraciones que han hecho y no es que no las comparta, es que creo que faltan a la verdad de una manera flagrante y que no son capaces de reconocer la nefasta gestión que ellos tuvieron de los fondos europeos".

En este sentido, ha relatado que "cuando nosotros llegamos, encontramos un informe del interventor en el cual literalmente se decía que el equipo de Gobierno "se había dado un atracón de fondos europeos", es decir, el anterior equipo de gobierno se dedicó a pedir fondos europeos para muchísimos proyectos sin prever los plazos necesarios ni tener una unidad técnica y de gestión preparada y habilitada para poder llevarlos a cabo".

Esto, en el caso del Mercado de San Blas, se ha traducido, según Celia Sanz, en que "la Unión Europea daba unos plazos de ejecución muy estrictos", en principio para junio de 2023, "por lo que tuvieron que solicitar una ampliación del plazo y se les concedió hasta diciembre del 2023".

Con el nuevo Ejecutivo local instalado, se encontraron con que un "grave problema de filtraciones hizo necesario que se hiciera un modificado de la obra, pero ese modificado que se hizo cuando ellos estaban gobernando no se había tramitado, dicen que se aprobó en un pleno, pero lo que se aprobó fue la autorización para el modificado, pero no el proyecto necesario para ejecutarlo".

"Somos nosotros los que estamos tramitando ahora ese modificado necesario y obligatorio para poder dar continuidad a esa obra. Primero hay que aprobar un proyecto de modificado, luego aprobar ese modificado y luego ejecutar la obra, pues aquí nos encontramos con que el modificado se llevaba a pleno pero no estaba aprobado el proyecto. Entonces hemos tenido que solventar todo ese 'maremagnum' de gestión completamente caótica y nefasta que ellos nos dejaron", ha afirmado.

Por eso, el equipo de Gobierno actual solicitó una nueva ampliación del plazo de ejecución, que se concedió hasta junio de este ejercicio 2024. Con esta situación actual, Sanz ha reconocido que "las obras ahora mismo sí que es cierto que llevan un mes paradas, porque hay que solucionar todo este caos administrativo que existe, lo estamos gestionando con toda la puridad que requiere el procedimiento y para que cuanto antes esa Plaza de Abastos pueda volver a funcionar".

"Me sonrojo cuanto les oigo decir ciertas cosas. Me quedo con el 'atracón' de fondos europeos. Un buen gestor no es el que consigue dinero y dinero, dinero, dinero. Un buen gestor y un buen gobernante es el que es capaz de conseguir fondos, pero luego saber ejecutarlos. Nosotros estamos en ese impás, en el momento que eso esté, las obras van a continuar sin ningún problema y además esperemos que sea lo antes posible, porque nuestro plazo es junio del 2024", ha dicho Sanz.