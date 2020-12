TS obliga a Guardia Civil a publicar vacantes por necesidades del servicio

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la Guardia Civil debe proceder a la publicación previa de las vacantes que respondan a las necesidades del servicio.

La resolución estima en parte el recurso interpuesto por la asociación profesional Independiente de la Guardia Civil (IGC), entonces representada por Joaquín Parra, promotor de la demanda, contra el reglamento de destinos del personal de este Cuerpo.

En concreto IGC impugnó el artículo 14 del reglamento que establece una serie de excepciones a la regla general de que las vacantes deben ser objeto de publicación de manera que todos los interesados conozcan su existencia y puedan calcular cuáles son sus expectativas así como adecuar sus posibles solicitudes.

El Supremo explica que dicho precepto establece excepciones a la obligación de convocar las plazas cuando se asignen atendiendo a circunstancias de atención familiar, a personal de nuevo acceso a las que hayan resultado desiertas, en unidades afectadas por reducción o en curso de disolución, a personal declarado apto con limitaciones y a víctimas del terrorismo o de violencia de género.

Añade que "a todas estas circunstancias que autorizan la no publicación de una vacante -no impugnadas por IGC- se añade otra: cuando respondan a necesidades del servicio".

IGC ve esta circunstancia incompatible con la necesaria objetividad y transparencia de la actuación de la Administración y por ello impugnó también el artículo 36 del reglamento, que regula la asignación de destinos con carácter extraordinario por necesidades del servicio.

Los magistrados observan que las primeras circunstancias previstas en el artículo 14 pueden verificarse objetivamente y no dependen de la voluntad de quien asigna el destino.

"Víctima de violencia de género, personal de nuevo acceso o unidad en curso de disolución son circunstancias relativamente fáciles de comprobar y son situaciones que le vienen impuestas a quien decide sobre los destinos", fundamentan.

Agregan que "no ocurre lo mismo con las necesidades del servicio, que siempre responden a una valoración del superior jerárquico responsable, por muy ecuánime y justificada que sea tal valoración".

El tribunal reconoce que "en toda organización puede haber circunstancias en las que sea preciso cubrir un puesto de manera imperiosa, lo que está contemplado en el artículo 36".

Pero para el Supremo "resulta objetable que con ocasión de una situación de urgencia para el servicio se pueda enviar a alguien a un puesto de manera estable o por un periodo prolongado".

Advierte de que "ello abre la puerta a utilizar las necesidades del servicio como medio para eludir las vías ordinarias de concurrencia entre posibles candidatos a un destino, en contradicción con los principios constitucionales de igualad en las condiciones de acceso a las funciones públicas y de mérito y capacidad".

"Y el apartado segundo del artículo 36, aún no permitiendo que alguien pueda ser enviado forzosamente a un destino por más de un año, no impide que invocando necesidades del servicio se pueda asignar a alguien indefinidamente a uno del que no consta públicamente que esté vacante", señala.

Sin embargo el Supremo desestima la parte del recurso de IGC dirigida contra al artículo 38, que regula la asignación de destino a las guardia civiles víctimas de violencia de género, que la asociación impugnó al reprochar que se refiera únicamente a las mujeres.

El tribunal recuerda que "la violencia de género afecta casi siempre a las mujeres y que por tanto no parece que los hombres necesiten de una especial protección en este ámbito".

"Si se considera que éste es un problema real la solución sería pedir que, mediante una reforma normativa, se ampliase la previsión reglamentaria a los hombres", concluye. EFE