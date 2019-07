Núria Marín (PSOE): "La mayoría de Sánchez debe servir para llegar a acuerdos con la izquierdas”

En declaraciones al programa 'Converses de COPE Catalunya y Andorra', Núria Marín, alcaldesa socialista de l'Hospitalet de Llobregat desde 2008 ha destacado la importancia del pacto y el diálogo para el gobierno de las instituciones y el progreso de los municipios.

Marín, que tiene opciones de presidir la Diputación de Barcelona gracias a un acuerdo con Junts per Catalunya, ha afirmado: “La política es acuerdo y es pacto. Lo que no es normal es lo que hemos vivido en los últimos años en la política catalana, que es desacuerdo y no política”. “Debemos intentar hacer posible que el acuerdo y el pacto sean la normalidad y no la excepción”, ha añadido.

Marín ha recordado que es a través del diálogo y el acuerdo como desde los municipios se consiguen los beneficios para la ciudadanía. “La política es dialogar, la política es discutir pero también es acordar”, ha explicado. “Yo no he hecho otra cosa en los últimos cuatro años que discutir, dialogar y acordar con formaciones políticas que no son las mismas que las mías. La cuestión es llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad”.

En cuanto a la presidencia del gobierno, Marín opina que la mayoría de Pedro Sánchez debe servir para “llegar a acuerdos con la izquierdas” pero que eso no significa tener a un ministro como Pablo Iglesias porque, según sostiene, “todo el mundo tiene que ceder en sus pretensiones”. La alcaldesa de L’Hospitalet no ve un acuerdo con ERC tras la moción de censura a Mariano Rajoy y el veto a Iceta como presidente del Senado: “No tengo mucha confianza en Esquerra Republicana después de vivir con ellos situaciones muy desagradables, desafortunadas y creo que erróneas” ha afirmado.

En el plano municipal, Núria Marín se ha referido a la seguridad y ha recordado que la seguridad ciudadana “no depende de los municipios, aunque todo el mundo mire a los ayuntamientos cuando pasan cosas”, sino que la responsabilidad recae sobre la Generalitat y los Mossos d'Esquadra.

En ese sentido, ha apuntado que están “intentando revertir la situación” de inseguridad en las calles de la ciudad, pero ha recordado que “la policía local no puede suplir lo que tiene que hacer la Generalitat”. Marín se ha mostrado convencida de que hay recursos económicos para dotar a la ciudad de más agentes de Mossos pero que la Generalitat tiene otras prioridades que “el partido socialista no comparte” y que si los socialistas gobernaran “sería diferente”.

Marín también está “muy ilusionada” por el proyecto de “soterramiento de las vías” del tren, cuyas obras están previstas para el año que viene. “Este es un proyecto muy importante para la ciudad”, ha asegurado, ya que “transformará l'Hospitalet de ser una ciudad dividida a una única gran ciudad”.