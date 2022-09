Núñez, tras las polémicas palabras de Page: "Su cobardía va en aumento. Con Sánchez delante solo dice halagos"

Dice que el presidente de C-LM está "alejado de las políticas del PP" porque no ha acometido ninguna bajada de impuestos

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este martes que la "cobardía" del titular del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, "va en aumento", pues como demostró en el encuentro del sábado en Zaragoza, "cuando tiene a Sánchez delante, no es capaz de decir nada más que palabras de halago".

De este modo ha reaccionado el líder de los 'populares' castellanomanchegos tras ser preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Toledo sobre si las polémicas palabras que García-Page ha hecho sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, son sinceras o forman parte de una estrategia electoral.

Núñez ha recordado que el pasado domingo, antes de que se publicará la entrevista de García-Page en 'El Mundo', él ya dijo en la clausura de la Interparlamentaria que el PP celebró en Toledo que "el modus operandi de Page era ese: un titular en un medio relativamente grandilocuente, una puesta en escena relativamente pactada con Moncloa y Ferraz, y después una votación ajustada a lo que marque el sanchismo".

A juicio del líder del PP en la región, a García-Page los hechos le avalan, pues hace días en el acto celebrado con Pedro Sánchez en el Palacio de Congresos de Toledo, dijo que "estaba orgullo y contento de que estuviera Sánchez y de sus políticas, y que no se puede poner en duda la unidad del PSOE, pues él y los socialistas de Castilla-La Mancha trabajarían para sacar el mayor número de votos posibles para Sánchez".

"El sábado se reunía en Zaragoza y según ha dicho la portavoz del PSOE, a la par ministra, Page no abrió la boca, lo que demuestra que cuando tiene a Sánchez delante no es capaz de decir nada más que palabras de halago", le ha reprochado.

Y es que para Núñez, lo fundamental en política son los hechos y García-Page "siempre ha votado Sánchez". De ahí que haya recordado que el presidente de Castilla-La Mancha apoyó los indultos del procés, no reprobó al Alberto Garzón "cuando atacó a la ganadería", e incluso ha vetado por medio del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, debatir sobre los indultos a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Al margen de criticar que apoye todas las acciones de Sánchez, Núñez ha afeado al titular del Gobierno castellanomanchego que no haya acometido ni una bajada de impuestos "tal y como dicta el sanchismo", lo que, a su entender, le convierte en "una persona alejada de las políticas del PP".

"Lo que tiene que hacer, tal y como le pide todo el PP nacional, es apoyar las propuesta del PP. En tanto en cuanto Page no apoye una bajada de impuestos, la ley de ocupación o combatir la Ley Celaá habrá dejado un titular vacío de contenido y exento de actuaciones, y eso es lo que opina toda la sociedad de Castilla-La Mancha que le conoce bien", ha añadido.

BAJADA DE IMPUESTOS

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras presidir el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, Núñez, ha vuelto a pedir a García-Page una bajada de impuestos "urgente", al rebufo de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya anunciado una "sexta" bajada de impuestos en su comunidad.

"No me voy a cansar de pedir a Page que baje los impuestos", ha avanzado Núñez, que ha advertido que "no va a desfallecer" y que no se va a cansar de pedir a Page que por medio de una bajada los impuestos devuelva a los castellanomanchegos todo lo que pierden con la inflación.