Núñez quiere construir un plan de "bienestar" para C-LM y afirma que la región "no puede perder el tren del progreso"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que tiene la "firme intención" de construir un plan de progreso y bienestar para que Castilla-La Mancha se convierta en una región puntera a nivel nacional.

Así lo ha destacado Núñez durante su intervención en el coloquio del 'Club Siglo XI', que ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, donde ha aseverado que este objetivo le "diferencia" del candidato del PSOE, que únicamente busca su oportunidad "para seguir en el poder al precio que sea" para dar "satisfacción únicamente a sus ambiciones personales", según ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha lamentado que Castilla-La Mancha cuente con "los peores datos de toda España", entre los que ha citado una renta per cápita "que es la cuarta más baja de toda España", con un salario medio "que es un 11 por ciento peor que la media nacional", con un 7,21 por ciento más de parados que a nivel nacional o con una previsión de crecimiento de Castilla-La Mancha en 2023 "que es de las cinco peores de toda España". "Y eso nos lleva a concluir que los últimos 8 años no han servido para que nuestra región progrese", ha apostillado.

A nivel sanitario, Núñez ha incidido en que, durante la pandemia, Castilla-La Mancha ha sido la región con la tasa de mortalidad y con la tasa de mortalidad más elevada, además de ser una de las comunidades autónomas donde menos pruebas diagnósticas se realizaron.

El presidente regional del PP ha dicho que Castilla-La Mancha, con un gobierno del PP, será parte del desarrollo de un eje de crecimiento y desarrollo económico del sur de Europa, junto a la Comunidad de Madrid y Andalucía. "Unidas, las tres comunidades autónomas, podemos implementar medidas comunes, cerrar convenios y acuerdos que nos permitan competir con el resto de Europa", ha enfatizado.

Un eje, ha incidido, que tendrá como base la reducción de impuestos, la agilización en la concesión de ayudas para los castellanomanchegos que peor lo están pasando y la aprobación de incentivos para los que generan empleo. "Un eje que romperá barreras, desde un planteamiento conjunto de reducción fiscal y eliminación de trabas burocráticas para convertirnos en un referente nacional y europeo", ha afirmado.

Núñez ha aseverado que Castilla-La Mancha "no puede perder otros cuatro años el tren del progreso". "No me resigno a la desidia actual y no concibo la prosperidad de mi tierra sin esfuerzo y trabajo", ha mantenido.

PROYECTO PARA CASTILLA-LA MANCHA

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha afirmado que siempre ha creído que una educación de calidad "es uno de los pilares básicos sobre los que se construye el desarrollo económico y social de un país". Por ello, para lograrlo entiende que "la cultura del mérito y el esfuerzo es fundamental", defendiendo "la libertad de los padres para elegir el centro educativo donde desean que estudien sus hijos".

Así, Núñez propondrá una financiación adecuada destinada a los centros sostenidos con fondos públicos ampliando el sistema de becas y ayudas, también dará una especial importancia al impulso de la Formación Profesional y por mejorar, reforzar y dignificar las condiciones laborales del profesorado.

En cuanto al deporte, el presidente regional del PP creará una Consejería especifica de Deportes. En el área de cultura, Núñez desarrollará un catálogo de necesidades y estado actual del patrimonio inmueble con interés cultural; aprobará una línea de ayudas económicas para la musealización, conservación y potenciación de los yacimientos arqueológicos de la región; implementará ayudas a colectivos y asociaciones culturales de todo tipo para el desarrollo y fomento de la cultura; creará la Red de Escuelas de Música de Castilla-La Mancha; elaborará un Plan Estratégico de Infraestructuras Culturales; así como un plan integral de difusión y comercialización de los productos artesanos y la defensa de las costumbres y tradiciones.

En este sentido, Núñez ha destacado que cree en el respeto a todas las creencias y pensamientos, siendo necesario fomentar la tradición religiosa popular y proteger sus manifestaciones.

De otro lado, el presidente del PP castellanomanchego ha aseverado que es un "firme defensor de la tauromaquia", por lo que ha apostado por la promoción y defensa de la ganadería de toro bravo como patrimonio cultural, además de por impulsar el turismo del toro a través de una red de rutas del toro bravo, por el apoyo y difusión de Ferias Taurinas en Castilla-La Mancha a nivel nacional e internacional, por el establecimiento de una estrategia turística en los territorios de la región de tradicional afición taurina y se dará relevancia a toda la cadena de valor que afecta al mundo del toro. Además, ha anunciado que creará la Dirección General de Ganadería, dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

En el área turística, Núñez ha indicado que este sector es un "motor económico importante para Castilla-La Mancha", pero que actualmente "no está siendo aprovechado para convertir a la región en puntera". Por ello, creará un Comité Turístico Regional para configurar una estrategia conjunta para rescatar a las agencias de viaje y potenciar las sinergias con otros sectores, establecerá un Plan de Estímulo y Reactivación del Turismo en colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

Por último, el presidente del PP de Castilla-La Mancha se ha dirigido al conjunto de los vecinos de la región para decirles que encontrarán en él "al mejor aliado" para convertir a la Comunidad Autónoma "en lo que queramos que sea". "Dejemos que los sueños se cumplan, no escuchemos a los que nos dicen que no podemos ser más de lo que somos".