Núñez muestra su "satisfacción" por los datos aunque lamenta "el drama" juvenil y aboga por retener talento

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha mostrado este martes su "satisfacción" por el descenso del paro en la región aunque ha lamentado "el drama" del paro juvenil y ha abogado por hacer "un esfuerzo mucho mayor" por retener talento.

A preguntas de los medios desde Fuensalida, Núñez ha dicho que el PP se alegra "siempre" que hay un parado menos, añadiendo que junio es un mes en el que tradicionalmente baja el desempleo porque en Castilla-La Mancha hay una temporada de verano donde los contratos "se suelen disparar".

No obstante, ha lamentado que siga habiendo "muchas personas" en el paro y que haya "miles de castellanomanchegos" que están buscando un empleo y que no lo encuentran y ha incidido en la cantidad de jóvenes que están buscando empleo y no lo encuentran saliendo de Castilla-La Mancha.

"Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor como región para retener talento vinculado a nuestras empresas", ha manifestado, para agregar que "hay demasiados jóvenes desempleados en Castilla-La Mancha que han salido de la región en búsqueda de un empleo y ya no vuelven. Ese es el verdadero drama que hay que atajar", ha manifestado.