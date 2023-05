Núñez insiste en derogar la Ley de Agricultura Familiar de C-LM: "¿En qué estaba pensando Page?"

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en que su primera decisión si arriba al Gobierno regional tras las elecciones de este domingo será derogar la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, preguntándose "en qué estaba pensando Page" para aprobar esta normativa.

Así se ha expresado Núñez este miércoles durante un acto público celebrado en la localidad conquense de Las Pedroñeras, en el que ha estado acompañado del vicesecretario de Cultura del PP a nivel nacional, Borja Sémper, y el alcalde y candidato a la reelección, José Manuel Tortosa.

Allí, ha incidido en afirmar "con meridiana claridad" que está en contra de esta normativa y que la eliminará si es presidente "para que no se pueda expropiar la tierra a ningún agricultor".

"¿Pero en qué estaba pensando Page para aprobar una ley que pueda expropiar la tierra a los agricultores? ¿En qué cabeza cabe? Es una vergüenza", se ha cuestionado.

Por otra parte, el aspirante 'popular' ha defendido que el PSOE "no solo no está gestionando como debería la Comunidad Autónoma" sino que "está mirando para otro lado" ante problemas como la población de conejos, algo que su partido también combatirá declarando la plaga de conejos.

Y de igual modo, ha tenido palabras para la política de agua, que en su caso es, ha dicho "clara, sincera y ya marcada" en la dirección de recuperar el plan hidrológico nacional.

Del mismo modo, ha querido agradecer, en la figura de Sémper, el "esfuerzo" que está haciendo la dirección nacional del partido para tener presencia en Castilla-La Mancha.

Y en clave local, ha aconsejado a los pedroñeros no creer las promesas de García-Page, ya que en esta localidad "ha prometido un colegio" que no ha construido en sus ocho años en el Gobierno. "Lo que vamos a votar es si estamos contentos con aquel que ha prometido las mismas cosas durante ocho años y no las ha ejecutado", ha apuntado.

Finalmente, ha mostrado su "orgullo, satisfacción y compromiso" con un José Manuel Tortosa, un alcalde "referente" y además "un alcalde honrado y una persona trabajadora" que se ha ganado "el respeto de todos" con "su tenacidad y su trayectoria", razón por la que tiene "toda" la confianza del partido.

Mientras, el vicesecretario de Cultura de los 'populares' a nivel nacional, Borja Sémper, ha asegurado que Núñez va a ser presidente "porque lo dice la calle", manifestado que "la voluntad y la necesidad" de cambiar de gobierno "se percibe".

"Castilla-La Mancha va a ser el inicio del cambio en España y por eso necesitamos que nadie se quede en casa", ha aseverado.

Finalmente, José Manuel Tortosa ha recordado que lleva tres legislaturas de Gobierno local que han servido para cambiar "de arriba a abajo" a Las Pedroñeras con la renovación de alumbrado, calles y agua potable, así como la puesta en marcha de parques, la apertura de nuevas infraestructuras deportivas o la mejora de la seguridad gracias a los servicios de la Policía Local, todo ello con "solvencia económica".