Núñez Feijóo propone al PSOE una reunión para el problema catalán. Luego lo están matizando que es el conjunto de España. Pero, el líder del PP le pide que no pacte en la amnistía con Puigdemont, quieren que los socialistas recapaciten y no acepten el chantaje.

El PP ha trasladado que el planteamiento de su líder, Alberto Núñez Feijóo, sobre "buscar un encaje del problema territorial de Cataluña", es parte de su oferta de un pacto para mejorar el funcionamiento de las autonomías y es desde un "principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y la Constitución".



"Como máximos defensores de la igualdad entre todos los españoles, es obvio que las propuestas que impliquen un trato jurídico o económico desigual entre españoles no podrán contar con el respaldo del Partido Popular", han indicado fuentes de la dirección nacional de la formación.



En Canarias, Feijóo ha dicho que sabe que deben "dar una propuesta y buscar un encaje del problema territorial de Cataluña", pero ha defendido que debe ser a través de un pacto de estado, de acuerdo con la ley y con encaje constitucional.



Fuentes del PP han trasladado que esa apuesta no es novedosa y que Feijóo la planteó en campaña electoral y la explicitó en el documento que entregó al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante su ronda de contactos ante la investidura.



Sin embargo, no hay menciones al "encaje" de Cataluña en este texto, en el que el PP hace una defensa de la integridad territorial, rechaza el referéndum y la amnistía y propone un pacto territorial para "convertir el Senado en una verdadera cámara de representación territorial", "fortalecer la España de las autonomías" mediante el diálogo multilateral y aprobar un nuevo modelo de financiación.



El PP recalca que "es evidente que es necesario un pacto territorial que mejore el funcionamiento de las comunidades autónomas para que los planteamientos defendidos por el independentismo no sigan condicionando el debate político".



Génova sostiene que la propuesta de Feijóo manifiesta su "espíritu dialogante", "redunda en su voluntad de llegar a acuerdos de Estado con los partidos nacionales en general y con el PSOE en particular" y "avanza una etapa de respeto con todas las autonomías de nuestro país y con la convivencia".



Tras las palabras de Feijóo en Canarias, el líder de Vox, Santiago Abascal ha señalado que lo que preocupa a su partido es "cómo desencajar de las instituciones a los que las utilizan para conseguir privilegios o para intentar destruir la nación" y ha rechazado la negociación con "quienes pretenden destruir España".



Feijóo ha defendido buscar "un encaje del problema territorial de Cataluña" tras anunciar ayer que no se reunirá con JxCat si es para abordar los requisitos para la investidura que el expresident Carles Puigdemont fijó desde Bruselas y que incluyen una amnistía desde 2014.



Su intención de dialogar con JxCat en la ronda de contactos para su investidura le había granjeado críticas internas, que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, explicitó públicamente.