Núñez Feijóo pide la convocatoria de la Conferencia de Presidentes

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que pedirá al Gobierno central la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para debatir sobre la financiación autonómica, que debe remodelarse para consolidar un sistema "justo".

Durante la primera jornada del Debate Anual de Política General en el Parlamento gallego, Núñez Feijóo ha reiterado la necesidad de un modelo de financiación justo, aspecto que, tal y como ya le trasladó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es un "asunto prioritario" que es necesario "abordar sin dilaciones".

"No se puede aplazar sine die", ha subrayado el máximo mandatario autonómico.

En esta línea, ha advertido que para retrasar el debate al respecto, "no vale escudarse en la debilidad parlamentaria porque los ciudadanos no tienen por qué ser rehenes de esa situación"

Ha insistido en que, por tanto, su Gobierno no acepta "que se ponga la situación en Cataluña de excusa" para no avanzar cara a esta reforma, dado que "todas las demás comunidades" quieren "abrir este debate".

A la Xunta tampoco le sirve la excusa de falta de tiempo para encaminar esta reforma ya que, tal y como ha recordado Núñez Feijóo, en este campo no se parte de cero "y de hecho seis comunidades gobernadas por diferentes partidos ya han pactado" una posición común a la que otras autonomías también quieren adherirse.

De este modo, el presidente gallego ha urgido pasos en este sentido y ha rechazado así que haya "quienes se conformen con estar en el Gobierno, aunque sea sin gobernar", ha proseguido.

Sin embargo, esa no es su opción -ha argumentado-: "Yo no. No voy a abdicar de mis responsabilidades como presidente de la Xunta", ha zanjado.