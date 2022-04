Núñez Feijóo ve inaceptable el resultado del viaje de Sánchez a Marruecos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ve aceptable el resultado del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat porque aunque haya pretendido resolver el "follón" que "previamente" había montado, al final lo que ha hecho es dar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara.

Núñez Feijóo se ha pronunciado así de contundente en declaraciones a la Ser, un día después de que el jefe del Ejecutivo viajara a Marruecos para entrevistarse con el rey Mohamed VI y le reafirmara el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre la antigua colonia.

"¿Realmente pensamos que hemos avanzado algo en nuestra posición inicial?", ha dicho antes de preguntar al Ejecutivo "si realmente ha merecido la pena engañar a todo el mundo y que la política de Estado se convierta en la de un hombre en España", en referencia a Pedro Sánchez, y acabar con los 45 años de consensos políticos.

Tras preguntarse qué es lo que ha ganado este país con la postura del Gobierno, Núñez Feijóo ha enmarcado el viaje del presidente a Rabat en algo "normal", porque "se ha hecho siempre", y ha recordado que era costumbre que el primer viaje oficial al extranjero de un primer ministro español al tomar posesión fuera a Marruecos.

Una tradición que "ha roto" Sánchez, ha lamentado el dirigente del PP antes de detallar otras decisiones comprometidas que, en su opinión, ha adoptado para este país, como traer al líder del Frente Polisario de forma ilegal a España.

"Se monta un follón de todos conocido y para resolver el follón que previamente monta el Gobierno de España, le entregamos a Marruecos, sin hablar con nadie, su objetivo fundamental, que es el Sáhara" para que forme parte de la soberanía marroquí, ha lamentado.

Preguntado si descarta apoyar el plan económico del Ejecutivo, ha insistido en que Sánchez no le ha pedido ningún apoyo a un plan que, en su opinión, no es tal, sino un "conjunto de retales" que ha pactado con sus socios y por eso no le pide su aval.

Sobre si van a continuar la política de pactos con Vox, Núñez Feijó ha considerado una "broma" que el Gobierno le diga que rompa con Vox cuando el PSOE está gobernando EH Bildu en Navarra y con Unidas Podemos en el Gobierno para, con los apoyos de ERC y EH Bildu, sacar presupuestos y leyes.