Núñez culpa a PSOE de zanjar el debate sobre que gobierne el más votado en CCAA pese a que Feijóo rescató la propuesta

El presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato 'popular' a la Junta de Comunidades, Paco Núñez, ha asegurado que el debate sobre dejar gobernar a la lista más votada en ayuntamientos y comunidades autónomas está zanjado porque "así lo quiso el PSOE", por lo que, a pesar de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, volvió a rescatar esta idea la pasada semana, "tiene poco sentido" hablar de esta cuestión.

"Cuando Feijóo ofreció esto el PSOE lo rechazó. Debate cerrado porque así lo quiso el PSOE", ha abundado al respecto.

A preguntas de los periodistas antes de un almuerzo informativo, Núñez también ha contestado al hecho de no haber mencionado a Vox durante su intervención, apuntado que es el PSOE y su candidato, Emiliano García-Page, quienes están "insistentemente intentando generar estos mensajes", punto en el que ha recordado que fue este partido quien "pactó con Podemos" en 2016 cuando "pudo elegir no hacerlo".

"Yo era diputado, hubo una reunión en mi partido en la que se nos planteó la opción de apoyar al PSOE cuando Podemos tumbó los presupuestos, y el candidato del PSOE rechazó la propuesta del PP, decidiendo hacer vicepresidente al secretario general de Podemos", ha dicho. "Como el orador soy yo dirijo en mi discurso lo que considero", le ha dicho al periodista que ha preguntado la razón por la cual no ha citado a Vox en su alocución.

En este sentido, ha recordado que él gobernó en Almansa de todas las formas posibles. "Yo he sido alcalde en minoría, he sido alcalde en coalición de gobierno independiente, he sido alcalde con mayoría absoluta. He tenido las tres fórmulas de Gobierno y en cada una he gobernado buscando la mejor de las soluciones", ha recordado.