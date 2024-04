Nuñez (PP) cree que generar polémicas sobre el AVE Madrid-Talavera sin que haya aún presupuesto es "absurdo"

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a preguntas de los periodistas sobre la polémica surgida ante la solicitud de la Mesa por Talavera para que el AVE vaya directo de Madrid a esta localidad mientras el alcalde de Toledo ha pedido que pase por la capital de la región, que "tratar de generar polémicas artificiales y enfrentamientos cuando no está el presupuesto es solamente un elemento para dilatar el tiempo el que se pueda tener AVE".

"Generar polémicas artificiales mientras no tengamos presupuesto me parece absurdo", ha señalado Núñez en Guadalajara, con motivo de su presencia en la inauguración de la Feria de Logística Logistics Spain, donde ha reiterado que primero hay que poner el dinero y luego hablar de por donde debe ir, convencido, de que es fundamental que tanto Toledo como Talavera tengan una participación en el eje Madrid-Lisboa pero con presupuesto.

Núñez ha insistido en que antes de ver cual es el trazado idóneo tiene que haber presupuesto, recordando que hace ya 20 años el propio Page, entonces en calidad de consejero, fue a Talavera y dijo que la llegada del AVE sería inminente.

"Es una portada fantástica de la Tribuna de hace 20 años", ha subrayado.

"Me parece que lo que está buscando el PSOE es generar polémicas para volver a poner cero euros en el presupuesto y que sigamos sin AVE", ha remarcado.

Para Núñez, lo que hace falta es que el Gobierno de Emiliano García-Page exija al central que incluya en el presupuesto la asignación económica para que pueda haber un tren de alta velocidad que conecte la capital de España con Lisboa y que esto pueda permitir a su vez conectarse a la provincia de Toledo, y después de todo esto se hablaría de esta cuestión.

Nuñez ha pedido este presupuesto y que no se anuncien retrasos hasta el 2032 para conectar ciudades como Talavera por AVE, y que cuando todo esto esté, es partidario de que todos los interesados se sienten a hablar "tranquilamente" para poder mejorar la conexión del AVE entre Madrid-Toledo y Talavera.

"Lo que yo quiero es que Talavera esté conectada por AVE con Madrid y que la provincia de Toledo se beneficio de un eje de crecimiento entre la capital de España y Lisboa que es vital y eso tiene que pasar por el presupuesto y por un Gobierno de Castilla-La Mancha comprometido con que dicho presupuesto esté", ha subrayado, insistiendo en que no va a participar de polémicas que se quieran generar si aún no está el presupuesto pues solo generan retrasos que no ayudar a mejorar la capacidad de generar inversiones.