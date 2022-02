Núñez condiciona su apoyo a Junta en financiación autonómica a obtener los mil millones que CLM pierde con modelo actual

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reafirmado su "compromiso" y "apoyo" al Ejecutivo autonómico en las negociaciones con el resto de comunidades autónomas y con el conjunto del Estado para la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque para dar ese apoyo ha exigido que Castilla-La Mancha "no pierda ni uno solo de los mil millones" que está dejando de percibir, ha dicho, "como consecuencia del marzo de negociación autonómica de Rodríguez Zapatero, que perjudicaba a Castilla-La Mancha en mil millones al año". "Esa condición la hemos marcado claramente", ha reiterado.

Núñez, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa tras reunirse en el Palacio de Fuensalida con el presidente regional, Emiliano García-Page, ha defendido que su compromiso es "con Castilla-La Mancha y con los castellanomanchegos por encima de todo", por lo que, ha insistido, va a defender "cualquier tipo de negociación que se emprenda a la hora de conseguir más recursos para Castilla-La Mancha".

En cuanto a la propuesta inicial, el presidente 'popular' en la región ha considerado que el camino iniciado les parece "adecuado pero insuficiente", por lo que ha exigido al Gobierno autonómico "más ambición a la hora de pelear por tener más recursos económicos".

Asimismo, ha considerado que debe existir "una compensación" por parte del Gobierno de España por esas pérdidas generadas por el actual marco de financiación autonómica, "ya sea en dinero corriente o en inversiones".

En cualquier caso, Núñez ha admitido que tiene "poca esperanza" de que el Gobierno regional pueda llevar las negociaciones a buen término para la Comunidad Autónoma cuando las conversaciones "se recrudezcan".

"No me produce ninguna alegría ser consciente de que, cuando el Gobierno de Sánchez apriete en la negociación, el Gobierno de García-Page no estará a la altura", ha lamentado.