Núñez se compromete con APAG a conectar Sorbe y Alcorlo para evitar restricciones por la sequía

El presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, ha asegurado el campo de la provincia está sometido ya a restricciones de agua por la sequía, y ha pedido al candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, su compromiso, si llega al Gobierno, de llevar a cabo la conexión entre el río Sorbe y el pantano de Alcorlo para que los regadíos del Henares no sufran las restricciones a las que ahora se ven sometidos, solicitud a la que se ha comprometido el dirigente 'popular' si las urnas le otorgan esa responsabilidad.

Tras una reunión de los responsables de APAG con el candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha, en la que también ha estado el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, Laso ha puesto de manifiesto la necesidad de que el gobierno que salga de las urnas ayude al campo y no se limite a tener "buenas palabras", como lleva pasando desde hace 20 años porque "es algo de sentido común".

Y es que, si este mismo año dicha conexión estuviera hecha, los regadíos del Henares no hubieran sufrido restricciones y podrían regar un sistema que es deficitario, una situación que ha calificado como "grave", teniendo en cuenta que les han dado derecho y medio por hectárea para regar cuando hay cultivos como el maiz que requiere cuatro veces más, el girasol, el doble, y una cebada, dos.

Asegura que llevan 20 años "clamando en el desierto", sin que las distintas administraciones, ni del PP ni del PSOE, haya llevado a cabo esta obra. Ahora, espera que Paco Núñez, si tiene responsabilidad de Gobierno, realice esta conexión.

Una situación que según el presidente de APAG está haciendo inviable el regadío y tampoco no van a poder pagar los cánones de riego.Además, según el presidente de APAG, mientras ellos sufren restricciones, la provincia alcarreña sigue cediendo agua al trasvase Tajo Segura, a la tubería de la laguna manchega y a la comunidad de Madrid.

"Se han disminuido las dotaciones de riego y va a ser imposible regar cultivos de verano en la provincia. Se nos queda cara de tontos", lamenta Laso, muy preocupado por la situación que vive el campo. "Hemos tenido la siembre más cara de la historia y vamos a recoger, seguramente, la cosecha más escasa de la historia", ha señalado Laso, para quien la situación del campo en la provincia se torna "dramática" teniendo en cuenta que su agricutura está basada en el cultivo de secano y la ganadería en explotaciones extensivas de ovino y vacuno, muy dependientes de la condiciones climatológicas.

Y es que, si bien Ciudad Real cuenta con 200.000 hectáreas de regadío, en Guadaljaara apenas hay 15.000 hectáreas, ha afirmado.

Desde APAG, han vuelto a pedir el apoyo de todos los sectores para que no se acabe la agricultura, y en concreto, ayudas directas al profesional para poder seguir viviendo, junto a créditos blancos para poder seguir invirtiendo, ya que si esto no se produce, quizá, al año que viene no estemos aquí.

"SERÁN LAS URNAS"

Ante estas peticiones, Núñez ha señalado que serán las urnas las que digan si cumple o no porque "aquí, el que ha prometido planes especiales para el Alto Tajo y la Serranía de Guadalajara y los ha incumplido, o ayudas para el agricultor y también las ha incumplido, es el que ahora tiene que rendir cuentas en las urnas, que serán las que valoren quien cumple o noj, ha señalado en referencia expresa a Emiliano García-Page.

El candidato, acompañado en esta visita a APAG del presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha comprometido a poner en marcha la conexión que pide APAG como una prioridad, teniendo en cuenta que "la situación del campo" en esta provincia es "agónica e insostenible", y también ha anunciado que si gobierna, impulsará la comercialización de los productos de la tierra.