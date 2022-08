Núñez avisa a Vox de que no deshará leyes ya aprobadas en las Cortes de C-LM que hayan contado con apoyo del PP

No ha conversado formalmente con la formación aunque admite contactos "cordiales": "Hablamos con cualquiera que respete la Constitución"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avisado a Vox de que, en el hipotético caso de tener que contar con sus votos para conformar una mayoría alternativa al PSOE y gobernar en la región, no va a deshacer ninguna de las leyes que ya han sido aprobadas en el Parlamento castellanomanchego con el apoyo de los 'populares', como es el caso de las normas para el colectivo LGTBI o contra la violencia machista en la Comunidad Autónoma.

En una entrevista con Europa Press, ha abundado en que el PP ya ha apoyado con su voto en las Cortes leyes que "fomentan hábitos y espíritu de libertad", algo que los 'populares' ya han hecho en otras comunidades autónomas "convencidos de que es un trabajo que se debía hacer de manera homogénea".

"No seré yo quien ahora abra ese debate que no aporta nada a la situación que se avecina y que preocupa a los castellanomanchegos. Llevo meses recorriendo los pueblos de la región y garantizo que de lo que me hablan es de inflación, de la cesta de la compra, de salarios, de oportunidades, de atención sanitaria y de la preocupación por el inicio del curso escolar. Eso estará en mi hoja de ruta", ha aseverado.

El líder del PP castellanomanchego ha señalado que no ha mantenido ningún contacto formal con Vox, pero "sí es cierto" que ha coincidido "de manera cordial" con alguno de sus dirigentes, con quienes ha hablado "de Castilla-La Mancha y de perspectivas de cambio, y de cómo el Gobierno de Page compromete los intereses de esta tierra".

Insiste en que no han sido contactos formales, pero él siempre intenta mantener "buena relación" no solo con Vox, sino también con otros partidos políticos.

De este modo, aunque no está pensando "en pactos con nadie, sino en gobernar", ha aseverado que "cualquier partido político que respete la Constitución y las leyes y que su única intención sea que los castellanomanchegos vivan mejor" será un partido que pueda "sentarse a hablar" con el PP.

"No es cuestión de líneas rojas, sino de alternativas, y hoy la alternativa es el PP de Paco Núñez. Nuestra negociación será con Castilla-La Mancha y la única línea roja será la falta de respeto a las leyes o a la memoria. No me van a tener nunca pactando con quien quiere romper España, solo con quien respete las leyes nos sentaremos a hablar", ha agregado.