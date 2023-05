Núñez apuesta por crear un comité regional que planifique la estrategia turística contando con todo el sector

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por la creación de un comité estratégico regional de turismo que sea capaz de planificar "toda la estrategia" de la región en materia turística y lo haga además "contando con todos los sectores".

Así se ha pronunciado este sábado en el municipio ciudadrealeño de Villanueva de los Infantes, donde ha participado en la Mesa del Turismo junto a la candidata a la Alcaldía, Carmen María Montalbán.

Allí, Núñez ha criticado que el actual Gobierno autonómico no está escuchando al sector turístico, ante lo que ha contrapuesto la propuesta de su partido con ese comité que "tiene que ser capaz de recoger a todos los elementos privados que dinamizan el turismo" para que puedan "dar su perspectiva".

Una propuesta en la que, ha especificado, quiere incluir a sectores como el minorista, los agentes de viajes, la hostelería o los establecimientos gastronómicos, pensando también "en local".

"Hay que cambiar la gestión turística para aprovechar todas las oportunidades y que sea un auténtico motor", ha proseguido, proponiendo también la creación de un "plan de estímulos" para fomentar las pernoctaciones, acompañado de una inversión en la rehabilitación del patrimonio.

Núñez ha hilado esta propuesta con otra como es la creación de un colegio oficial de profesionales turísticos de Castilla-La Mancha, un órgano colegiado que "encauce" al colectivo y que incorpore a los profesionales que puedan "ayudar a dinamizar el turismo".

Asimismo, ha apostado por otras medidas como regular la actividad de los guías oficiales y potenciar su labor, manifestando su intención de que "no haya un solo edificio de valor que no pueda ser gestionado para generar espacios de servicios, de cultura y de dinamización turística".

El candidato 'popular' también ha citado otras de sus propuestas que quiere poner en marcha si alcanza la Presidencia castellanomanchega, como son crear una imagen de marca turística "reconocible", posicionarse como destino y llevar a cabo una expansión de la marca y una planificación "globalizada" que impulse la desestacionalización del turismo.

EL OBJETIVO, SER REFERENCIA EN TURISMO DE INTERIOR

Todo ello, ha continuado el candidato 'popular', con la idea de convertir a Castilla-La Mancha en "el primer destino turístico de interior de España", algo que quiere hacer "transformando" los espacios culturales y patrimoniales en "referente" y coordinando "todo el potencial" que tiene la región.

"Queremos aprovechar todo el turismo: el medioambiental, el vinculado con la naturaleza, con la caza, con la tauromaquia, con la fauna silvestre, los modelos turísticos del sector agroalimentario o el vinculado a actividades patrimoniales, culturales, deportivas o el turismo profesional y de congresos", ha enumerado.

Para ello, ha considerado que hay que elaborar también una nueva estrategia de digitalización y una mejor captación de los fondos europeos, logrando que la administración deje de burocratizar "en exceso" el acceso a estas ayudas "para que puedan llegar directamente de Europa al pequeño empresario".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN SOCIALISTA

Paco Núñez ha comparado todas estas medidas con la actitud del actual Gobierno del PSOE, que "está agotado y tiene un proyecto con una gran incapacidad de gestión".

"Castilla-La Mancha debería ser el primer destino turístico de interior y no lo es porque no ha sabido aprovechar su turismo patrimonial y cultural, no ha sabido innovar en materia de turismo deportivo y medioambiental, no ha sido capaz ni de aprovechar las efemérides", ha criticado.

En este momento, y aprovechando su presencia en Villanueva de los Infantes, ha querido recordar una de las propuestas del Ejecutivo autonómico como era la Red de Hospederías. "La idea no es mala pero no se ha hecho ni una sola", ha afeado, asegurando que será el PP quien ponga en marcha esta red y apostará por la hospedería de Villanueva de los Infantes.

Sobre este asunto, la candidata 'popular' y actual alcaldesa, Carmen María Montalbán, ha defendido que el Ayuntamiento ha "hecho los deberes" con respecto a su hospedería. "Hemos comprado el anexo, hemos cumplido todos los requisitos y ahora les toca --al Gobierno regional-- licitar las obras", ha añadido, señalando que este es "un recurso muy importante" para Villanueva de los Infantes