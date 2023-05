Núñez aprobará una ley para derogar toda la burocracia duplicada en el primer periodo de sesiones si es presidente

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a aprobar, si es presidente, una ley de simplificación de medidas burocráticas y administrativas "en el primer periodo de sesiones" del Parlamento regional en la próxima legislatura.

Así lo ha aseverado este miércoles en Villamalea (Albacete), donde ha visitado a la empresa Champinter, donde ha incidido en que esta normativa vendrá a "eliminar, derogar y suprimir" toda legislación "duplicada" o que "esté lastrando la capacidad de inversión, desarrollo o internacionalización" de los productos castellanomanchegos.

"Hoy la carga burocrática lastra la actividad económica y merma nuestra capacidad de crecimiento", ha explicado, incidiendo en que el papeleo actualmente provoca "retrasos en el desarrollo de actividades empresariales", generando "hartura" en los inversores y dañando también las oportunidades de empleo "de muchos jóvenes que van a buscarlo a otros lugares".

Asimismo, ha criticado, la actual burocracia de la Administración regional está limitando "de manera muy importante" la capacidad exportadora de Castilla-La Mancha en productos que podría tener una mayor presencia en mercados internacionales "con una burocracia mucho más ágil".

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SILENCIO POSITIVO

Núñez ha desgranado que esta legislación que prevé poner en marcha si preside la región impondrá la declaración responsable como figura principal, ya que va a "presuponer la honradez de un empresario que quiere invertir en un negocio", eso sí, fiscalizando, sancionando y corrigiendo "al que lo haga mal".

"Pero vamos a partir de la buena voluntad del empresario que decide llevar a cabo una inversión en el suelo de Castilla-La Mancha", ha apostillado.

Esta ley también va a priorizar el silencio administrativo positivo, lo que hace que si la administración no contesta, el derecho se genera a favor del administrado. "El hecho de que la administración no haya respondido a tu solicitud no puede lastrar tu capacidad de inversión", ha razonado.

Con esta ley, ha opinado, se generará una "absoluta seguridad jurídica" a los inversores, autónomos, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, "que van a tener una autopista de desarrollo económico".

De igual modo, ha comentado que se va a acomodar "todo el papeleo a las ayudas", considerando que "no se puede devolver dinero a Europa porque la burocracia hace inviable que una empresa no se pueda acoger a una ayuda.

Núñez no ha querido concluir su intervención sin referirse al candidato 'popular' a la Alcaldía de Villamalea, Pepe Núñez, señalando que "si hay un alcalde que se va a preocupar por la generación de puestos de trabajo en el sector primario y que vaya a esforzarse por cumplimentar los trámites para seguir asentando crecimiento en Villamalea y la Manchuela" es él.