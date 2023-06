Núñez acusa al PSOE C-LM de "mercadear" con la democracia: "Esto no va de repartir ayuntamientos en un despacho"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al PSOE de "mercadear" con los ayuntamientos cuando insiste en pedir a los 'populares' respetar la lista más votada en las principales ciudades. "Es una falta de respeto a la democracia sin precedentes", ha sentenciado el líder de los 'populares' en la región.

Núñez, insistiendo en este argumento, ha dejado claro que su partido lo que no va a hacer es "mercadear" con la política y la democracia. "Los partidos políticos no podemos tratar de mercadear como quiere hacer el PSOE con los ayuntamientos, esto no va de repartir ayuntamientos en un despacho", ha apuntado Núñez.

Así ha reaccionado Núñez después de que este miércoles el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, volviera a ofrecer al PP que se respete, de manera recíproca, la lista más votada en los municipios de la región.

Unas palabras que al presidente del PP le han provocado "vergüenza" porque, ha insistido, le parecen "una falta de respeto a la democracia terrible". "Esto es mucho mas serio, los ciudadanos han hablado en las urnas y han elegido a sus gobiernos municipales en las urnas", ha recalcado.