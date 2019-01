El ex número dos de la Policía declara hoy por la operación Kitchen

El que fuera número dos de la Policía Eugenio Pino está citado hoy a declarar como imputado ante el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, en la pieza sobre la operación Kitchen, diseñada desde Interior en 2013 para sustraer documentos a Luis Bárcenas a manos de su chófer.

Después de que ayer acabara de comparecer por Kitchen el excomisario José Villarejo y admitiera la existencia de la operación, hoy le toca el turno a Pino, quien está citado a partir de las 15.30 horas.

Pino debía haber comparecido la pasada semana pero no declaró por motivos de agenda, aunque a su salida de la Audiencia Nacional afirmó a los periodistas que la operación Kitchen "no existe".

Sí fue interrogado la semana pasada por Kitchen el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, El Gordo, que defendió la legalidad de esa operación en la que dijo que participó por órdenes de Pino.

García Castaño mantuvo que la operación como tal no existió, que realmente era un "dispositivo policial" y no se llamaba Kitchen porque no tenía nombre.

Afirmó que fue legal y de apoyo a la Policía Judicial y se puso en marcha en esas fechas, 2013, por la alarma social que se produjo al conocer que el extesorero del PP Luis Bárcenas acumulaba una gran fortuna en Suiza.