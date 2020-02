El número dos del PPdeG: "Cuando el lehendakari convoque elecciones, si convoca, podremos hacer alguna valoración"

Tellado descarta "hablar sobre futuribles" pero ya no pone el horizonte en septiembre, sino que "cuando tocan" es "en 2020"

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha rechazado "hacer hipótesis sobre hipótesis" en cuanto a si habrá un adelanto electoral en Galicia para hacer coincidir la fecha con los comicios vascos en vista de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no descarta convocarlos para el 5 de abril en los próximos días. "Cuando el lehendakari convoque, si convoca, nosotros podremos hacer algún tipo de valoración", ha dicho el número dos de los populares gallegos.

En su habitual rueda de prensa de los viernes, Tellado ha dicho que "no tiene sentido hablar sobre futuribles". No obstante, al hablar de que los comicios serán "cuando tocan", ya no ha puesto el horizonte en septiembre como en anteriores ocasiones, sino que se ha limitado a decir que tocan "en 2020".

En cualquier caso, el secretario general del PP gallego ha insistido en que es el presidente de su partido y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien "tendrá que tomar la decisión" en caso de que las elecciones de Euskadi sean, como se especula, el 5 de abril. Y es que en los tres últimos comicios la Comunidad gallega y la vasca los celebraron el mismo día.

Este mismo jueves, en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Feijóo también evitaba pronunciarse sobre "hipótesis" de un posible adelanto electoral en el País Vasco, pero dejó abiertos todos los escenarios.

EL PARTIDO, "PREPARADO"

En este contexto, preguntado sobre la posibilidad de que el lehendakari convoque para abril, Miguel Tellado ha expresado que "lo que toca ahora es gobernar" y que "en nada contribuye estar permanente agitando las dudas de cuándo serán y de cuándo no serán". "Porque al final todo se basa en una hipótesis, que es que el lehendakari adelante las elecciones vascas al 5 de abril... La verdad es que no hay nada confirmado sobre eso", ha añadido, para después asegurar que en cualquier caso el partido está "preparado".

Precisamente, este sábado Feijóo participará en un acto de partido en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago, en el que entregarán el carné del PP a un centenar de nuevos afiliados. Preguntado por los medios de comunicación sobre si el presidente aprovechará su discurso en este evento para anunciar si aclarará si se presentará a la reelección, el número dos de los populares gallegos ha matizado que él "no es quién" para avanzar nada al respecto.

Eso sí, el presidente del PPdeG reiteró en múltiples ocasiones que cualquier anuncio lo haría en el primer trimestre del 2020, a lo que Tellado ha insistido en que este margen "incluye tres meses: enero, febrero y marzo". Por lo tanto, "el plazo finaliza en los últimos días de marzo", ha apostillado.

COALICIÓN CON CIUDADANOS

En este escenario preelectoral y con el PP nacional a favor del diálogo para concurrir con Ciudadanos a las urnas en País Vasco y Cataluña, la portavoz del partido naranja en Galicia, Beatriz Pino, quien también es integrante de la gestora estatal de la formación, ha anunciado este mismo viernes que trasladarán al Partido Popular gallego una carta con una propuesta.

Preguntado al respecto, Tellado se ha negado a contestar "a través de los medios de comunicación" sobre una propuesta que todavía desconocen y ha recalcado en que la opinión del partido "sigue siendo completamente la misma". En concreto, desde que la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, lanzó la proposición la pasada semana, 'Génova' se mostró favorable a estudiarlo para Cataluña y Euskadi, pero insiste en que el PP de Feijóo ya representa esa unión del centro derecha.

"Los votantes de Ciudadanos y del PP comparten una misma preocupación: el auge del nacionalismo. Y los votantes de Ciudadanos y sus dirigentes saben que a lo largo de la historia democrática de Galicia el PPdeG ha sido el mejor antídoto para frenar al nacionalismo", ha subrayado el secretario general del PPdeG, quien ha reiterado que los populares mantienen "puertas abiertas" a quien se quiera sumar, pero dentro de sus siglas.

"Cuando son elecciones autonómicas, el Partido Popular de Galicia recibe voto de votantes del Partido Popular, pero también de lo que pueda estar a la izquierda del Partido Popular", ha explicado.