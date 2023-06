La número 2 del PSOE advierte del riesgo de votar en la izquierda a partidos que no consigan representación

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha hecho este jueves un llamamiento al espacio a la izquierda del PSOE para que se una para tener "mayor rentabilidad" electoral y tengan en cuenta los resultados del 28M: porque "el electorado progresista no puede depositar su voto en alguna formación que no tenga la perspectiva de obtener representación institucional".

Así se ha pronunciado Montero en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press al ser preguntada por las negociaciones entre la formación de Yolanda Díaz, Sumar, y la de Ione Belarra, Podemos.

La 'número dos' socialista ha recordado que desde el PSOE esperan que este espacio se configure de la manera más rentable en términos electorales "para seducir al electorado que no quiera votar" a su formación.

Y ha emplazado a estas formaciones a que analicen los datos de las elecciones autonómicas y municipales, que es donde, según la ministra, puede estar "las pistas que ayuden a conformar ese espacio", ante la pérdida de votos tanto de Podemos como de los posibles aliados de Sumar.

"El electorado progresista no puede depositar su voto en alguna formación que no tenga la perspectiva de obtener representación institucional", ha defendido.

MINISTROS EN LAS LISTAS DEL PSOE

Respecto a las listas de su propia formación y a la recuperación de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, en este caso como número uno del PSOE por Granada, Montero ha señalado que su figura "siempre" ha sido uno de los "activos más importantes" que ha tenido el partido y que el hecho de "ser ministro o no" --Pedro Sánchez prescindió de ella en julio de 2021-- no es un elemento para que las personas no puedan seguir aportando desde las diferentes posiciones que van ocupando.

Y sobre que actuales ministros vayan como cabezas de lista en diferentes circunscripciones, Montero, que va como número uno del PSOE por Sevilla, ha explicado que esto responde no solo a la cuestión de que sean "un atractivo añadido a la hora de conformar las listas", sino que además son personas que "tienen un trabajo que los avala" y que han tenido un "mayor protagonismo" durante la última legislatura, que es la que "se intenta revalidar", ha matizado.