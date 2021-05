Nuevo traslado a dos presos de ETA, entre ellos Juan Luis Rubenach, condenado por asesinar a dos militares

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado este viernes el traslado de otros dos presos de ETA, entre ellos Juan Luis Rubenach Roig, condenado por el asesinato de los militares Justo Oreja Pedraza y Pedro Antonio Blanco.

Rubenach, que pasa del Centro Penitenciario de León a la prisión de El Dueso, en Cantabria, ingresó en prisión el 16 de abril de 2019 con una condena acumulada de 30 años por los delitos de atentados, asesinatos, estragos, sustracción de vehículos y depósito de armas, municiones y explosivos.

Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo han recordado que Rubenach también fue condenado por la Audiencia Nacional a 1008 años de prisión por el atentado que la banda terrorista cometió contra el entonces secretario de Ciencia Política Juan Junquera el 6 de noviembre de 2001, en la calle Corazón de María de Madrid.

La Sala también le condenó por intentar asesinar al exconsejero del Tribunal de Cuentas Paulino Martín y a la fiscal de la Audiencia Nacional Blanca García. En total, el tribunal le condenó por 97 delitos de asesinato en grado de tentativa, entre otros delitos.

El preso, que cumplirá las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2040, ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha remitido un escrito en el que rechaza la violencia y se muestra concernido por el dolor causado a las víctimas de sus delitos.

LA ASOCIACIÓN, EXPECTANTE ANTE EL PRÓXIMO "OBJETIVO" DE SÁNCHEZ

Además, del de Rubenach, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resuelto el traslado desde el Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia, al de El Dueso del etarra Asier Borrero Toribio, en prisión desde el 25 de febrero de 2019 en calidad de preso preventivo.

Desde la AVT han denunciado que, con estos traslados, al Ejecutivo "solo le quedan cuatro etarras por ser trasladados para" convertir a Pedro Sánchez "en el presidente del Gobierno que acercó a todos los presos" de la banda terrorista.

"Pronto podrá presumir ante sus socios de gobierno de haber cumplido con el primer objetivo: trasladar a todos los presos etarras", han espetado, recordando a Sánchez que "los que defienden que el uso de la violencia estuvo justificado no pueden ser tratados como un agente político más".

En esta línea, la asociación ha puesto "en duda" que EH Bildu sea un partido legal y ha recordado que llevan "años recopilando indicios para su ilegalización". A su juicio, "no podrán ser morales mientras no defiendan que la violencia de ETA no tuvo ninguna justificación".

QUE SARE ELOGIE A SÁNCHEZ "DEJA MUCHO QUE DESEAR"

"Bildu no es un partido progresista, es el partido heredero del brazo institucional de ETA que a día de hoy sigue defendiendo que algunos asesinatos estuvieron justificados", han lamentado desde la AVT.

Así, la asociación se ha mostrado expectante ante "cuál será el próximo objetivo" de Sánchez toda vez se concrete el último traslado. "Todo apunta a que estos traslados se van a convertir en acercamientos a cárceles propias del País Vasco y Navarra", han señalado, recordando que que a partir del 1 de octubre se hará efectiva la transferencia de prisiones a la comunidad autónoma vasca.

En este contexto, y ante el plan anunciado por el Ejecutivo vasco, "centrado en potenciar el régimen de semilibertad, concediendo terceros grados a los presos de las cárceles vascas", la AVT ha destacado "la importancia y la necesidad de reformar el Estatuto de la Víctima" para que su colectivo "pueda recurrir este tipo de decisiones. "Porque hay que recordar que no quieren a los presos cerca, los quieren libres", han apostillado.

Por último, la AVT ha señalado que esta misma semana han "visto como plataformas como Sare consideran que se está ante 'un momento' que tienen que 'saber aprovechar y no dejar escapar' para cambiar la actual 'política penitenciaria de excepción' que se aplica a los presos de ETA".

"Que este tipo de plataformas elogien el trabajo que desde el Ejecutivo de Sánchez se está realizando en política penitenciaria, deja mucho que desear para las víctimas del terrorismo, que cada semana vemos con enorme dolor y humillación, y con un gran sentimiento de indefensión como los asesinos de nuestros seres queridos son acercados a sus lugares de origen", han zanjado.