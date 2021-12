Un nuevo 'speakeasy' en el centro de València propone viajar en el tiempo al ritmo de jazz en directo

El piano club Mumus, ubicado en el Hotel NH Collection de la calle Colón de València, se traslada a los años 20 con una nueva propuesta de jazz y swing en directo, en un nuevo 'speakeasy' en pleno centro de la ciudad durante las noches de los lunes.

El concepto 'speakeasy' hace referencia a los locales que servían alcohol de forma clandestina durante la Ley Seca de Estados Unidos, desde los años 20 hasta principio de la década de los 30. Los dueños de estos bares instaban al público a hablar en voz baja ('speak easy', en inglés) para no levantar las sospechas de las autoridades y evitar redadas. El término ha ido evolucionando y en la actualidad alude a los bares ambientados en la época.

El piano club del hotel NH toma ahora esta idea para ofrecer todos los lunes de diciembre, a partir del día 6, un evento doble que combina música pinchada en vinilos y música en directo, de la mano de Germán Valenzuela y el grupo Up for it, respectivamente.

Según describe el promotor del evento, Borja González, la idea es combinar el jazz, el swing, soul y el funk con la atmósfera de este céntrico piano bar para transportar al público. "Puedes incluso vestir elegante y crearte un personaje un día a la semana", propone. "El ambiente es un poco del carácter de los clubes neoyorquinos, desde el mobiliario hasta los materiales, un salón de techos altísimos y sofisticado", ha detallado.

En este escenario, a partir de las 17.00 horas, tomará las riendas Germán Valenzuela, conocido por sus más de dos décadas al frente de la sala Black Note, un espacio que fue referencia en València como cita de la música afroamericana, el soul, el funk y el acid jazz. Valenzuela pinchará su extensa colección de vinilos de estos géneros en un tardeo que sirve de aperitivo para el recital en directo.

A partir de las 21.00 horas, la formación Up for it recoge el testigo con jazz, soul y bugalú en directo. Sergio Albentosa en un órgano Hammond y la voz de Bárbara Fernández protagonizarán primero un concierto "elegante y dulce" y luego, en una segunda parte invitarán a los asistentes y a más músicos a unirse a una jam sesión.

"El público se va a encontrar tres cosas: que un día típico entre semana se vuelva sorprendente, algo inesperado y cultural con una propuesta de música en directo, con un pianista, cantante y más músico, una escena algo atípica aquí y más de Nueva York, Londres o Berlín; en segundo lugar, un espacio muy sofisticado a nivel decoración, iluminación y texturas; y en tercer lugar, una carta de coctelería 'premium'", ha resumido González.