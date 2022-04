El nuevo Plan vasco de Empleo prevé invertir 2.071 millones para incentivar 80.000 empleos y apoyar a 23.000 empresas

Se pretende no sólo crear más empleo, sino que sea "un empleo inclusivo y de calidad para un nuevo contrato social"

El Plan Estratégico de Empleo 2021-2024 del Gobierno Vasco prevé una inversión de 2.071 millones de euros en los próximos años para lograr, entre otros objetivos, incentivar 80.000 empleos, apoyar 23.000 empresas y recualificar a 48.100 personas desempleadas. El plan recoge, asimismo, acciones para que "el empleo avance en igualdad y en competitividad en una economía globalizada", según ha explicado la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de este martes, la consejera ha presentado en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno, en Vitoria, los principales aspectos de este nuevo plan, que se ha diseñado en torno a 29 objetivos operativos, nueve ámbitos de actuación, 26 líneas estratégicas y 149 acciones.

Según ha explicado, junto a los objetivos cualitativos, el plan plantea también una "ambición" cualitativa, de manera que se pretende no sólo crear más empleo, sino que sea "un empleo inclusivo y de calidad para un nuevo contrato social".

APROVECHAR TALENTO

La consejera ha advertido de que "nuestro riesgo en el medio plazo no va a ser tanto el crear empleo, sino que no sepamos aprovechar el talento, que nuestras empresas pierdan competitividad por no poder atender los retos, y las personas trabajadoras pierdan la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo".

En este marco, los principios que rigen el Plan son la igualdad de oportunidades, la anticipación e innovación en las respuestas, el equilibrio territorial, el consenso y colaboración, y la gobernanza abierta y multinivel.

