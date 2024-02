El nuevo jefe de la Guardia Civil de Navarra ofrece su "colaboración" y "lealtad" al resto de cuerpos policiales

El nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero, se ha comprometido este jueves a "seguir trabajando para mejorar la seguridad en todos los órdenes", luchando contra "la amenaza terrorista" y la violencia hacia las mujeres, y ha ofrecido su "colaboración" y "lealtad" a todos los cuerpos policiales que operan en la Comunidad foral.

Así se ha pronunciado durante el acto en el que ha tomado posesión del cargo, que ha tenido lugar en el acuartelamiento de Pamplona y que ha estado presidido por el teniente general Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Félix Jesús Blázquez, junto con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

También han estado presentes el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti -anterior delegado del Gobierno-, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, así como representantes de UPN, PSN y PP, además de otras autoridades como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, o el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo.

El acto, que se ha desarrollado en formación militar y con la presencia de alrededor de 400 personas, ha comenzado con el pase de revista de las tropas por parte del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Félix Jesús Blázquez. A continuación, José Miguel Barbero ha jurado el cargo.

En su intervención, Barbero ha destacado que, a excepción de los tres años de servicio que prestó en Tarragona, "he pasado toda mi vida profesional en Navarra". "Me considero un gran privilegiado asumiendo este reto" en una tierra "que ha sido testigo de mi crecimiento personal y profesional, pues en ella he vivido desde niño", y en ella se ha casado y ha tenido tres hijos. "En Navarra llevamos toda una vida, amamos esta tierra acogedora y a sus buenas gentes, y por esa razón este destino supone para mí un plus mayor ya que puedo seguir haciendo mi trabajo al servicio de la sociedad navarra", ha celebrado.

Barbero ha afirmado que es "un honor asumir el reto que supone esta nueva responsabilidad" porque "esta comandancia es una prestigiosa unidad que ha sido mandada desde hace muchos años por prestigiosos jefes", a quienes ha agradecido "haber transmitido sucesivamente una herencia de liderazgo, compromiso, entrega y sacrificio".

Se ha comprometido a hacer "todo lo que esté en mi mano para que la Guardia Civil de Navarra siga prestando el mejor servicio al ciudadano". "En mi nueva responsabilidad, trataré de seguir el ejemplo de todos mis predecesores, continuaré sus proyectos e intentaré mejorar lo que sea posible con la ayuda de toda la plantilla de excelentes profesionales para que la Guardia Civil continúe sirviendo con generosidad y con vocación de entrega a la sociedad navarra", ha subrayado.

En este sentido, ha resaltado su "firme propósito de seguir trabajando para mejorar la seguridad en todos los órdenes", citando la lucha contra "la amenaza terrorista", contra la violencia hacia las mujeres o prestando seguridad en el Camino de Santiago. También se ha comprometido a "atender y seguir acercándonos todavía más a los colectivos más vulnerables, a los menores de edad, a nuestros mayores y a las personas con capacidades diferentes".

De la misma manera, ha destacado que "seguiremos ofreciendo nuestra colaboración y tendiendo la mano con lealtad a todos los cuerpos policiales que operan en Navarra". "El modelo policial navarro, en el que coexisten cuerpos policiales con plenas competencias de las tres administraciones, constituye un reto para la aplicación de principios como el de cooperación recíproca y el de coordinación orgánica, que son esenciales en el panorama de la seguridad pública", ha señalado.

"Todos colaboramos con eficacia y compartimos el mismo objetivo, que es prestar el mejor servicio a la ciudadanía navarra desde la lealtad y el entendimiento", ha manifestado. Al respecto, ha agradecido a la Policía Nacional, Policía Foral y las distintas policías locales "su excelente disposición a trabajar de forma conjunta". También a todas las instituciones de Navarra a las que ha ofrecido "mi más leal colaboración".

Seguidamente ha intervenido el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Félix Jesús Blázquez, quien ha destacado que Barbero asume el mando "con una gran ilusión y con un bagaje profesional que te hace ser merecedor del cargo". "Vas a estar al mando de una zona que cuenta con más de 1.500 profesionales, con un despliegue territorial que alcanza todo el territorio de esta comunidad", contando con "todas las especialidades del cuerpo", ha señalado.

Blázquez ha destacado que "te enfrentas a un desafío complejo, lleno de retos y responsabilidades que, por otra parte, no te son ajenos dada tu trayectoria profesional". "No tengo ninguna duda de que cuentas con los elementos necesarios para desempeñar con éxito tus nuevos cometidos", ha valorado.

De la misma manera, ha incidido en que "es imprescindible seguir colaborando con todas las instituciones que trabajan al servicio de los ciudadanos", en especial los cuerpos policiales como la Policía Foral, "con la que me consta que existe un amplio e importante trabajo".

El acto ha finalizado con un homenaje a los guardias civiles fallecidos, el himno de España y la entonación del himno de la Guardia Civil.