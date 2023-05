Nuevo Futuro organiza una Cruz de Mayo para recaudar fondos para un piso de emancipación de jóvenes

La Asociación Nuevo Futuro Sevilla organiza para este jueves 18 de mayo una nueva jornada solidaria destinada a recaudar fondos para contribuir con su labor con menores privados de un hogar y ambiente familiar y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Se trata de una Cruz de Mayo que se celebrará en la finca Villa Luisa, y que será un "nuevo espacio de encuentro para la moda, la artesanía, la gastronomía y la buena música, en la que los visitantes podrán disfrutar con familiares y amigos de una gran variedad de artículos y productos exclusivos al tiempo que colaborar con los fines sociales de Nuevo Futuro Sevilla".

Siguiendo la línea de otros eventos solidarios de la asociación, en la jornada se dará la oportunidad de que más de 30 empresas y negocios puedan dar conocer en sus stands y puestos expositores sus productos de moda, complementos, decoración, joyería, artesanía y gastronomía gourmet, y apoyar con sus ventas el nuevo proyecto de Nuevo Futuro Sevilla: un piso de emancipación para los jóvenes en riesgo de exclusión que tienen que dejar sus hogares de acogida cuando cumplen la mayoría de edad, según explica la entidad en una nota de prensa.

"El objetivo fundamental de la iniciativa es ese, y es un proyecto muy bonito y necesario, ya que los jóvenes que dejan nuestros hogares en muchas ocasiones vuelven a la complicada situación de la que fueron separados o no son capaces de mantener una independencia y autonomía para seguir avanzando en busca de un desarrollo y futuro digno", explica la presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez.

"La idea es que podamos poner en marcha este nuevo hogar para jóvenes a principios de 2024, y que con él podamos acompañarlos en esa transición a la vida de adulto, enseñándoles a vivir solos y haciéndonos cargo de su estancia. Por eso animamos a todos los sevillanos que se acerquen el jueves a colaborar con nuestra Cruz de Mayo, que es además en un espacio privilegiado, como es Villa Luisa", añade.

Para la celebración se cuenta, además, con una decoración muy singular, ya que alumnos de Primero de la ESO y Bachillerato del Colegio Montaigne Sevilla han elaborado una Cruz de Mayo de dos metros que han adornado con flores de papel, y que estará ubicada en medio del jardín, convirtiéndose en el símbolo del evento.

Entre los expositores que participan en la Cruz de Mayo se incluyen, en el apartado de productos gastronómicos y gourmet, Well Done Quesos; y en decoración y artesanía lo harán Camcabeceros, Decoración Poole, Dcowhitesea, London Desván, Lamela Decoración, Llengos, Monteblanco, Rocío Ramos Paul y MoLiMol. Por su parte, en el apartado de complementos participarán las marcas Cinngara, Pau Pau Joyitas, IS Unique, y Manola Caballos, mientras que en moda lo harán Sonia Bolin Showroom, Good Save My Swing, Majos, Loveshop Collection, Oriol P Sevilla, Lasadelitas Brand, y Westie Corbatas.

Por su parte, en joyería y bisutería estarán presentes las firmas Rocío Porres Joyas, Trepille, Roses D'helena, Monde by Monde y Felippa. El programa de empresas y marcas participantes lo completan Ringana (estética). Por su parte, Nuevo Futuro contará con un stand propio en el que se pondrán a la venta productos y artículos donados 100% por distintas empresas colaboradoras, y montadas por voluntarias de la asociación.

Además de la muestra de productos y artículos, la jornada contará con una zona de bar servida por voluntarios de la asociación en la que se dispondrán puestos gastronómicos con comidas, aperitivos y tapas donadas por los mejores caterings de Sevilla, además de una zona de postres dulces y donados por voluntarios de Nuevo Futuro. Asimismo, a la hora del almuerzo, el conocido chef Carlos Otaola, de Arrocerías Otaola, preparará en directo algunos de sus mejores y exquisitos arroces.

Toda la jornada será amenizada con buena música en directo, de manera que a las 18,00 horas habrá una fiesta de bulerías con José Ángel Jara (al cante) y José Antonio Acebedo (a la guitarra), patrocinada por Malmö The Store, además de un concierto con música de los años 80 con el grupo Fraggle Pop, a las 20.00 horas, y para finalizar, la actuación de Juan Rojas DJ y su equipo de Staffsound, hasta la madrugada.

El horario de visita de la Cruz de Mayo será de 12,00 del mediodía hasta las 1,30 de la madrugada. El donativo para la entrada es de tres euros. La entrada será gratuita a partir de las 20,00 horas.