El nuevo equipo de gobierno valorará si recurre la anulación de artículos de la Ordenanza de Convivencia

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante será quien valore si recurre o no la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha anulado distintos artículos de la Ordenanza de Convivencia Cívica del consistorio, que se aprobó en febrero del año pasado.

Así lo ha afirmado este martes el portavoz del equipo de gobierno y quien fue de 'número 2' del PP en las listas al Ayuntamiento el 28M, Manuel Villar, al ser preguntado por los medios de comunicación por una valoración de la sentencia del TSJCV, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha declarado la anulación de los artículos 3.2 II, 22 bis, 26-1, 29-3 y 31-2 de la Ordenanza de Convivencia Cívica del Ayuntamiento de Alicante, apartados de la norma que afectan a mujeres prostituidas, menores y a personas sin hogar que duermen en la calle, al constatar que constata que la norma carece del informe de impacto de género exigible según la ley.

Al respecto, Villar ha señalado que la próxima semana, ya con el nuevo equipo de gobierno al frente del consistorio, valorarán "un poquito mejor" la situación y decidirán si recurren o no. "Tenemos que valorar y tomar una decisión, pero llegó ayer la sentencia y hay muchos matices que valorar. Creo que tenemos derecho de marcar un poco el tiempo de si vamos a recurrir o no y valorarlo", ha expresado.

Asimismo, ha insistido en el "respeto" del equipo de gobierno a esta resolución judicial. "Como siempre hemos hecho, cuando nos favorecen y cuando no nos favorecen las resoluciones judiciales", ha señalado. "Ahora empezaremos a valorar qué supone (la sentencia), qué no supone y si hay posibilidad de recurso. No podemos decir más, es pronto para cualquier otro tipo de valoraciones", ha reiterado, al tiempo que ha añadido que aún no han mantenido reuniones con los servicios jurídicos del consistorio.

Consultado por el informe de impacto de género, que el tribunal considera que falta, Villar ha apuntado que, "evidentemente", cuando lo hicieron de esta forma entendían que lo hacían "bien".