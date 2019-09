El nuevo desprecio público de la dirigente de Podemos Gloria Santiago al Rey

La vicepresidenta del parlamento balear, Gloria Santiago, ha vuelto a usar la figura del Rey como herramienta para reforzar su papel de 'influencer' y agitadora de las redes sociales. La dirigente de Podemos ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram donde se la ve en su despacho después de estar "toda la mañana trabajando". "Estoy haciendo cosas y adelantando historias para la semana que viene", asegura

Después de presumir de despacho, mira a la cámara y dice: "Quería enseñaros una cosa que me perturba un poco". Después, se ve un cuadro con la imagen del Rey Felipe VI y a la dirigente de Podemos haciendo el gesto de cerrarse la boca con una cremallera.

No es la primera vez que Gloria Santiago carga contra el Monarca. La política balear, pocas horas antes de reunirse con el Rey Felipe VI en Palma, subió una imagen de su melena recogida con un cinta con los colores de la bandera republicana. Junto a la imagen, Santiago hizo público el siguiente mensaje: “Hoy veré a Felipe, un ciudadano normal que ha tenido mucha suerte en esta vida”.

Tras acudir a la recepción real, Santiago publicó un vídeo ironizando sobre la Monarquía. "¡Hola, familia, acabo de estar con Felipe! Bueno, pues ya me he quitado el disfraz de súbdita. Ah, no, que no puedo… Hay que ver la tirria que le tenéis algunos demócratas a las urnas. ¡Uuuuuuh, soy la democracia!", dijo mostrando un táper que, a su vez, simulaba una urna.

El PSOE gobierna con Unidas Podemos en las Islas Baleares a través de una fórmula de gobierno de coalición, donde también está incluido el partido independentista Més