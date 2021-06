El nuevo conseller catalán de Interior acusa a Vox de promover la violencia

El nuevo conseller catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, ha acusado a Vox de promover la violencia y ha defendido los acuerdos en seguridad con la CUP porque, a su juicio, ayudan a proteger a los grupos más desfavorables y no menoscaban a los Mossos.

En la sesión de control al Govern, el diputado de Vox Joan Garriga le ha preguntado a Elena en qué consistirá la reforma de modelo policial que ERC y Junts han pactado con la CUP, "un partido que promueve y legitima la violencia".

"La CUP no nos ha impuesto ningún modelo de seguridad (...) y no es ninguna organización que promueva la violencia. Algo que no puedo decir sobre ustedes", le ha contestado el conseller al diputado de Vox.

Garriga ha defendido a los Mossos y ha destacado que la CUP pidiera que el Govern deje de ser acusación particular en los juicios a los responsables de violencia contra el cuerpo, un punto que también le ha echado en cara en otra pregunta a Elena el diputado de PSC-Units Ramon Espadaler.

Elena ha afirmado que no entrará "en competición" sobre qué partido apoya en mayor medida a los Mossos d'Esquadra.

"Nadie estará más con los Mossos que nosotros. Pero estar a favor de los Mossos no es enfrentar una parte del pueblo catalán contra la otra, ni ir contra colectivos que Vox quiere estigmatizar", ha añadido Elena.