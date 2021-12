El nuevo colegio o el centro joven, retos de 2022 en La Roda tras bajar 2 millones de deuda y colocarla por debajo de 10

El Ayuntamiento de La Roda ha conseguido reducir su deuda en más de dos millones de euros, quedando por debajo de los 10 millones, la menor cifra desde 2008, tal y como ha detallado el alcalde de la localidad, Juan Ramón Amores, en una entrevista con Europa Press.

"Cuando tomamos posesión, en el Ayuntamiento había una deuda de más de 12 millones de euros, y en la liquidación de este presupuesto vamos a bajar de los 10 millones, un dato que no se había visto desde 2008. "Estamos haciendo mucho", ha celebrado el primer edil.

Una reducción que llega tras más de dos años de mandato marcados por una pandemia que obligó a redefinir las líneas de actuación, pero que no impedirá, según Amores, concluir la legislatura con el 95 por ciento del programa ejecutado.

"El programa se va a cumplir en un 95 por ciento al final de estos cuatro años y, además, podremos contar con muchos proyectos que no se incluían, pero que se han convertido en realidad".

Proyectos como la Posada del Sol, cuyas obras están paralizadas tras la aparición de una cueva con tinajas del siglo XVII, las viviendas de Adif o el Centro Cultural El Muelle, que serán claves de cara a 2022.

A POR LO MÁS URGENTE

En este sentido, lo más urgente para el primer trimestre del próximo año será la licitación del proyecto del Centro Joven y el Centro Cultural El Muelle, que conllevarán una inversión de más de dos millones de euros y "cambiarán la forma de entender La Roda", dando respuesta a una demanda de los jóvenes de la localidad.

"No es muy normal que hace 30 años yo tuviera más alternativas de ocio en La Roda que ahora un niño de 14 años, no debemos permitir eso ni un segundo más" explicaba Amores, que apuntaba a la construcción de una bolera en las nuevas instalaciones, un servicio que pidieron los propios jóvenes a través de un proceso de participación.

En cuanto a las viviendas de Adif, acogerán la nueva sede de la Universidad Popular, con cinco cocinas industriales y un aula de artesanía. Obras que ya se han iniciado y en las que se han invertido más de 300.000 euros, así como 100.000 euros más para la contratación de ocho personas sin titulación a través del programa de recualificación RECUAL.

"Es un espacio con el que yo soñé un día en el coche. Era un edificio que estaba sin utilizar, perfecto por fuera pero lleno de suciedad por dentro, y que ahora se convertirá en una imagen de lo que se puede hacer colaborando con otras instituciones", ha precisado.

Otra de las "grandes noticias de esta legislatura", según el alcalde, será la construcción del futuro CEIP Purificación Escribano, que se ubicará en los terrenos anexos al Cementerio Municipal y cuyas obras conllevarán una inversión, por parte del Gobierno regional, de tres millones de euros.

AYUDAS PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS

En materia de política social, Amores destaca el esfuerzo realizado durante los primeros meses de pandemia. "Fuimos los primeros en tener 10.000 euros extraordinarios para que nadie pasara hambre".

Asimismo, pone en valor la convocatoria de emergencia social lanzada desde el Área de Servicios Sociales, con una partida de 30.000 euros para necesidades básicas, "no se ha gastado ni la mitad, pero esa convocatoria va a seguir, es uno de nuestros objetivos".

Iniciativas que se suman a las ya realizadas, como la peatonalización de la calle Castelar, muy criticada desde la oposición, que denunciaba problemas de accesibilidad. No obstante, Amores defiende que la vía es "cien por cien accesible", desmintiendo esas irregularidades.

"La calle está mejor, no del todo en ciertos establecimientos, pero es una calle accesible, una calle donde antes nadie podía bajar, la gente mayor no se podía sentar en los bancos, los niños no podían jugar, antes era una calle llena de trampas", añade.

RETIRARÁ LA PLACA FRANQUISTA DE LA IGLESIA DE EL SALVADOR

También ha sido muy sonado el cambio de nombres de calles franquistas, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica. Un proceso que comenzó hace un año, en diciembre de 2020, con el cambio de nomenclatura de 10 vías, y que se ha visto paralizado en octubre por la justicia.

"No sé qué va a hacer el juzgado, pero me siento orgulloso, la Ley de Memoria Histórica es del año 2007 y no se había hecho nada en La Roda, ni un solo paso. Estoy contento de haber decidido dejar las dos placas en todas las calles por un año, así no hay nada que penalizar", ha señalado Amores, que aseguraba que desde el Equipo de Gobierno seguirán apoyando ese cambio.

"Me siento orgulloso de tener una calle que se llama Voluntariado, no voy a engañar a la gente diciendo que la calle Brunete es de un pueblo de Madrid, no es así, es una batalla de la Guerra Civil, tenemos que pasar de página, se trata de poner el nombre de una calle que une y no que divide".

Del mismo lado, el primer edil ha anunciado que ya están manteniendo reuniones con el párroco del municipio para iniciar los trámites de retirada de la placa en honor a los 'Caídos por Dios y por España' que preside la puerta de la Iglesia de El Salvador. "Es un símbolo de la división y yo eso no lo quiero en mi pueblo".

Amores ha concluido agradeciendo a su equipo el trabajo realizado durante este tiempo y ha asegurado que continuarán lo que queda de mandato con la misma ilusión con la que comenzaron.

"Estamos haciendo mucho, pero queremos hacer más. Me siento orgulloso, sin medios no podría haber hecho todo esto. Es lo más importante, que no me encuentro solo ni un solo segundo, somos diez personas que estamos dispuestas a darlo todo con una misión, que La Roda se mueva, que tenga actividad y que tenga pasión, y creo que lo hemos conseguido".

LAMENTA LA ACTITUD DEL PP

El alcalde rodense ha tenido palabras para criticar la labor de oposición del Partido Popular en la localidad. "Me hubiera gustado que usaran su experiencia como concejales de un cuarto de siglo para ayudar en vez de para buscar errores", ha aseverado, apuntando que gastan más tiempo analizando si el equipo de Gobierno se equivoca que en trabajar.

Aunque admite que tiene "buena relación con ellos", también reconoce que echa de menos "un poco de cariño, sobre todo en los momentos más bruscos" de la pandemia, momentos en los que hubiera preferido "una crítica más constructiva".

"Yo pasé muchos años en la oposición, doce, y me doy cuenta de que cuando criticaba muchas cosas era porque no había gobernado. Al PP le falta experiencia en la oposición, y por eso les deseo que sigan aprendiendo mínimo otros cuatro años más", ha aseverado.