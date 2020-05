Nuevo capítulo del "procés": el TC abre mañana la vía para revisar sentencia

El Tribunal Constitucional (TC) dará mañana el primer paso para revisar la sentencia del "procés" cuando admita a trámite en el primer pleno no presencial de su historia los recursos de nueve de los condenados contra la sentencia del Supremo.

Lo harán en un pleno telemático convocado por su presidente, Juan José González Rivas, mediante procedimiento sustancialmente escrito, no por videoconferencia, en el que los magistrados se comunicarán vía teléfono y correo electrónico ya que se trata de un pleno que analizará cuestiones de forma, es decir admisiones a trámite, y no de fondo, en cuyo caso no se podría celebrar de esta manera.

En el orden del día varias cuestiones de las que sobresale la admisión a trámite de los recursos de amparo de los condenados por el procés Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull, Carles Mundo, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carmen Forcadell y Joaquín Forn contra la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que cuentan ya con los informes de letrados del tribunal y serán admitidos.

Tan solo faltaran los amparos interpuestos por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el 'exconseller' Raül Romeva, que no estarán sobre la mesa puesto que plantearon el pasado marzo la recusación de los doce jueces que integran el Constitucional.

Ambos políticos cuestionan la imparcialidad de todos los miembros del tribunal por prejuicios "ideológicos" ante el movimiento independentista, lo que impide a los magistrados tomar medidas en sus amparos hasta no resolver la recusación.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que todo apunta a que sendas recusaciones serán rechazadas porque carecen de fundamento y, además, porque en caso de prosperar no podría haber un tribunal que revisara después los amparos contra la sentencia del Supremo.

Recuerdan las fuentes que existe doctrina que establece que las recusaciones masivas de un tribunal son inadmisibles y precisan que no se ha resuelto todavía por un problema procesal, si bien probablemente se solvente en un nuevo pleno que se convocará dentro de quince días.

Ya resueltos, se abordará inmediatamente después la admisión de los amparos de Junqueras y Romeva, que se unirán a los del resto de condenados, que se han repartido entre varios magistrados, algunos cuentan con más de uno y otros, en cambio, no tienen ninguno.

Los recursos no se acumularán sino que se revisarán de manera independiente puesto que plantean problemas diferentes, aunque habrá un "recurso piloto" que probablemente sea el que plantee asuntos más complejos que afecten al resto y que marque la doctrina para los demás.

Se mantendrá también la coordinación por el mismo equipo de letrados que lleva ha revisado hasta la fecha todos los recursos del procés durante la instrucción de la causa y que coordina el magistrado Cándido Gómez Pumpido, por su dilatada experiencia en asuntos de derecho penal, al que ahora se unirá también otro penalista Antonio Narvaez. EFE