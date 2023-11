El nuevo almacén de bobinas de Saica en El Burgo de Ebro, uno de los más avanzados del mundo

El nuevo almacén de bobinas de papel de Saica en El Burgo de Ebro (Zaragoza) es uno de los más avanzados del mundo. Este martes lo ha inaugurado el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, junto con el Centro de I+D+i.

La puesta en marcha de ambas infraestructuras se enmarca en la celebración del 80 aniversario de la compañía. Al acto institucional han asistido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y numerosos representantes del tejido económico y social de la Comunidad, que han tenido ocasión de conocer de primera mano las nuevas apuestas de la compañía.

El nuevo Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Grupo Saica trabaja para las cuatro divisiones de la compañía, desarrollando nuevos productos, mejorando la eficiencia del uso de materias primas en nuestros procesos, y ofreciendo servicios de caracterización avanzada de materiales y procesos al resto de departamentos, ha informado la empresa en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, el área de I+D+i está al servicio de dos objetivos estratégicos de la compañía, conseguir la descarbonización para reducir la huella de carbono de Saica y lograr el objetivo de 'Residuo Cero a Vertedero' en todas las plantas del grupo. Además, el centro alberga el Centro Nacional de Desarrollo (NDC), para Saica Pack Iberia, un espacio abierto y colaborativo en el que innovar con los clientes.

En la actualidad, en él se emplean más de 50 personas, que conforman equipos multidisciplinares compuestos por ingenieros y técnicos especializados en papel, envases --cartón ondulado y embalaje flexible--, valorización de residuos y descarbonización de la industria.

El centro cuenta con 4.000 metros cuadrados de espacio útil para oficinas, zonas de reunión y laboratorios, que incluyen equipos de ensayo de última tecnología para la industria del envase.

En el centro se crean también los modelos de simulación avanzada en los que se basa el diseño estructural de los embalajes de cartón que fabrica el Grupo Saica. Con las mismas herramientas de software que se utilizan en sectores como la automoción o la aeronáutica, se optimiza la selección de los papeles que componen las cajas de cartón ondulado que Saica fabrica, para asegurar que se logra la resistencia que cada caja necesita con embalajes ligeros que minimizan el uso de materias primas.

SOSTENIBILIDAD

La instalación forma parte del compromiso de Saica con la sostenibilidad, gracias a su sistema climático. La climatización del edificio está basada en geotermia y recuperación activa del calor, contando como elemento principal con un sistema de transporte de fluido térmico por las paredes y suelo que, completado con el propio grosor de los muros y un singular sistema de lamas de fachada, permite un ahorro energético cercano al 75% respecto a lo que habría sido una solución convencional para un edificio del mismo tamaño.

Por todo ello, el centro ha obtenido el certificado Oro LEED --Leadership in Energy and Environmental Design--, el sistema de clasificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo, emitido por el U.S. Green Building Council.

Se trata de la primera edificación que lo consigue en Aragón, en donde es también el primer edificio construido con sistema de TABS --Thermally Active Building System-- y GeoTABS.

Asimismo, la instalación está dotada de un sistema de freecooling, que se vale del aire exterior para refrigerar/climatizar el espacio. Recientemente, ha sido galardonado con el premio a la 'Mejor iniciativa sostenible y/o saludable de Aragón', que otorga el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ALMAUT

Por su parte, el Grupo Saica también ha inaugurado este martes ALMAUT, su nuevo Almacén Automatizado de bobinas de papel. Con unas dimensiones de 240 metros de largo, 45 de ancho y 35 de alto, el almacén de 16 pisos, que recibe la producción de las tres máquinas de papel de la planta, tiene capacidad para albergar más de 60.000 toneladas de papel: más de 26.000 bobinas, que se apoyan en 60 kilómetros de estanterías horizontales y con las que podría darse la vuelta a la Tierra 6,5 veces.

El almacén automático permite al Grupo Saica reaccionar más rápidamente a los cambios en el mercado y a las demandas de los clientes, mientras entrega múltiples productos rápidamente. Ha aumentado la capacidad de almacenamiento de bobinas, reduciendo los tiempos de espera y carga de los camiones, y permitiendo así flujos logísticos más eficientes. Finalmente, también ha posibilitado alcanzar los más altos estándares de seguridad para los conductores en las operaciones de carga.

Su diseño y construcción responden a los objetivos de, por un lado, mejorar la satisfacción del cliente, alcanzando los niveles más altos en indicadores clave como OTIF --On Time In Full, una métrica que calcula el porcentaje de entregas a tiempo realizadas en su totalidad frente a la cantidad total de entregas--, Shorter Lead Times --mide la cantidad de tiempo que pasa desde el inicio de un proceso hasta su conclusión-- y la calidad de los productos del Grupo Saica por menores daños en su manipulación; y, por otro lado, mejorar su modelo de cadena de suministro, mediante el desarrollo de nuevos modelos de suministro basados en stock, como VMI (Vendor Managed Inventory) y MTS (Make To Stock).

El presidente del Grupo Saica, Ramón Alejandro, se ha felicitado por que "justo cuando cumplimos 80 años, la empresa mantenga en su ADN el espíritu innovador que exhibieron los fundadores en 1943". "Con estas dos inauguraciones, seguimos construyendo un futuro" al que, ha añadido, "contribuyen los valores de la compañía, We Care, We Value, We Challenge, hoy en plena vigencia".

Sobre el Centro de I+D+i y el ALMAUT, Ramón Alejandro ha destacado, por un lado, que "reaccionamos con más agilidad, más seguridad y más fiabilidad a las exigencias de nuestros clientes" y, por otro, que desde El Burgo "se investiga para contribuir a lograr algunos de los objetivos más importantes de la compañía: la descarbonización de nuestros procesos, la reducción del consumo de agua y el vertido cero a vertedero".

El acto celebrado este martes fue precedido, el pasado fin de semana, por unas jornadas de puertas abiertas para 650 empleados y familiares, que también pudieron conocer las nuevas instalaciones del grupo.