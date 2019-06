Nueve municipios andaluces tendrán el mandato dividido, tres entre PP y PSOE y uno, entre PP e IU

Andalucía tendrá nueve municipios con alternancia en la alcaldía a lo largo del mandato, con PP y PSOE como los partidos que más pactan entre sí en este aspecto con tres casos, y con un Ayuntamiento repartido entre PP y Adelante/IU.

Según los datos recabados por Europa Press, PP y PSOE se alternan el bastón de mando en Felix (Almería), Tolox (Málaga) y Castro del Río (Córdoba), única localidad en la que el acuerdo es a tres partes entre populares, socialistas y la edil independiente de la Agrupación de Vecinos por Castro y el Llano, con cada fuerza al frente del Gobierno local un tercio del mandato.

A estos le siguen la suma PP y Cs, que se materializa con dos gobiernos de alternancia en Huéscar (Granada), donde echan al PSOE de la Alcaldía, y Baena (Córdoba), municipio en el que también relevan a los socialistas, que gobernaban desde la década de los 80.

Respecto al pacto entre populares y la coalición de izquierdas, esta se lleva a cabo en La Roda de Andalucía (Sevilla), donde PP y Adelante/IU, con tres y cuatro ediles, respectivamente, conforman un Gobierno conjunto frente a la mayoría simple del PSOE, cuyos cuatro concejales se van a la oposición. Los populares ostentarán la Alcaldía los dos primeros años y Adelante los dos siguientes.

Por último, destacan los otros tres casos en los que interviene el PSOE, que son Montillana (Granada), donde Cs, con un solo edil, asumirá la Alcaldía primero y después la ostentará el PSOE en detrimento de los populares, que son primera fuerza; Chimeneas (Granada), donde los socialistas con dos ediles logran el bastón de mando en virtud de un acuerdo con Adelante, y Almonte (Huelva), donde los independientes de Mesa de Convergencia gobernarán la primera mitad del mandato y después lo hará el PSOE.

Cabe recordar que el ganador de las elecciones municipales en Tolox, donde PP y PSOE sacaron 603 votos cada uno, se decidió después de que una mano inocente, en concreto una periodista acordada por los representantes de ambos partidos, sacara una papeleta con la inscripción de Partido Popular durante el sorteo de desempate.

No obstante, ambas formaciones a nivel local tienen acordado compartir dicha Alcaldía dos años cada uno, los dos primeros para el PP y los otros dos para el PSOE, aunque esta decisión está a expensas de lo que decidan las direcciones provinciales de ambos partidos, que se prevén reunir esta semana para abordar la situación que se ha abierto en esta localidad de la Sierra de las Nieves de poco más de 2.000 habitantes.

En Felix, el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP deja sin la Presidencia de la corporación local al cabeza de lista de Almería Viva, Manuel Flores, que fue el partido más votado y logró tres concejales frente a los dos obtenidos por socialistas y populares.

El pacto ha sido declarado como "no autorizado" por la Dirección Provincial del PP, si bien las fuentes consultadas por Europa Press no han precisado qué medidas disciplinarias se pueden o no adoptar.

Por otro lado, fuentes de la Ejecutiva Provincial del PSOE han indicado igualmente que "no se ha autorizado nada", aunque han trasladado que la candidatura de Almería Viva tiene una "ideología de ultraderecha" y que PP y PSOE a nivel local han considerado que "no era lo mejor para Félix".

TRES ALCALDES EN CASTRO DEL RÍO

En Castro del Río, la única concejal de la Agrupación de Vecinos por Castro y el Llano en el Ayuntamiento, María de los Ángeles Luque, ha sido elegida alcaldesa al contar con apoyos de ediles del PP y el PSOE en detrimento de IU, que gobernaba en el municipio desde 2011 y es primera fuerza con cuatro concejales.

En concreto, el acuerdo al que han llegado ha sido apoyado por los cuatro concejales del PP, tres de los cuatro del PSOE y la edil independiente y supone la alternancia en el poder de estas tres fuerzas. La única concejal del PSOE que no ha votado a la ahora alcaldesa ha dado su respaldo a IU.

El acuerdo en Huéscar da la Alcaldía a Soledad Martínez (PP), que será relevada dentro de dos años por Cs en un municipio en el que el PSOE es primera fuerza con cinco ediles frente a los cuatro de los populares y los liberales.

Asimismo, en Baena, los dos concejales de Independientes por Baena (Iporba), formación surgida de una escisión del PSOE y liderada por el exalcalde socialista de Baena y exsenador, Luis Moreno, ha apoyado dar la Alcaldía al PP, con Cristina Piernagorda, quien ha firmado un pacto con Cs para alternarse dentro de dos años al frente del Consistorio.

En las últimas elecciones el PSOE perdió su mayoría absoluta, aunque logró ser la fuerza más votada con cinco ediles, mientras que el PP consiguió cuatro, IU tres, Cs también tres e Iporba dos.

EN ALMONTE, ALCALDESA CON DOS EDILES

En Almonte, la candidata por Mesa de Convergencia, Rocío del Mar Castellano, se ha convertido en la nueva regidora con solo dos ediles, pero gracias a los apoyos de 12 votos del PSOE, PP e Independientes por Huelva, una alcaldesa que gobernará los dos primeros años y dejará los otros dos al PSOE.

De esta forma, el que fuera alcalde durante 20 años bajo las siglas del Partido Socialista, Paco Bella, y que en las últimas elecciones se presentó con un partido nuevo, Ilusiona, se queda en la oposición, a pesar de ser primera fuerza con nueve concejales.

Por último, en la provincia de Granada, en Montillana el acuerdo de Ciudadanos y PSOE da la Alcaldía la primera mitad del mandato a Eva María Cano (Cs), y en Chimeneas el alcalde, Pedro Salvatierra, dará el bastón de mando a Adelante dentro de dos años, un pacto que deja al PP sin el Gobierno local.