Nueve denuncias en un punto de control de la Policía Local de León en Fernández Ladreda

La Policía Local del Ayuntamiento de León estableció la tarde de ayer, sábado, un punto de control en un paso de peatones en la avenida Fernández Ladreda que se saldó con nueve denuncias por infracciones de diversos tipos.

En concreto se produjo una sanción por no respetar la prioridad en el paso de peatones, dos por no llevar los acompañantes el cinturón de seguridad, una por la ITV caducada, una por circular haciendo uso del teléfono móvil, una por no llevar el conductor el cinturón de seguridad, una por circular con presencia de drogas en el organismo, una por aportar datos falsos en el procedimiento de identificación y se abrieron diligencias por un delito contra la seguridad vial por pérdida total de puntos, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En otra intervención, en un punto de verificación de consumo de alcohol ubicado en la avenida Gran Vía San Marcos, la Policía Local paró esta madrugada al conductor de un vehículo que fue incapaz de realizar la prueba debido a su estado de embriaguez. Se instruyeron diligencias a los Juzgados de Instrucción de León.

SALIDA DE VÍA

Además, también esta madrugada, la Policía Local acudió a un requerimiento tras la salida de vía de un vehículo en el paseo Quintanilla. El vehículo circulaba por el paseo Quintanilla y se saltó la mediana de la calle Príncipe de Asturias.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la mediana presentaba daños en el bordillo y sobre la calzada había gran cantidad de aceite vertido. En las inmediaciones se encontraba estacionado el vehículo, que presentaba daños, en un vado permanente por lo que se formuló la denuncia correspondiente y fue trasladado al depósito municipal, concluye el comunicado.