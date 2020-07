Nueva York culmina el mural que reza 'Las Vidas Negras Importan' situado frente a la Torre Trump

La ciudad de Nueva York ha pintado finalmente este jueves un mural que reza 'Las Vidas Negras Importan' en la Quinta Avenida, justo enfrente de la Torre Trump, después de que el alcalde, Bill de Blasio, autorizara a principios de este mes su realización a pesar de la oposición del presidente, Donald Trump.

"El presidente Trump dijo que denigraríamos la lujosa Quinta Avenida. Déjame decirte: no estamos denigrando nada, estamos liberando la Quinta Avenida, estamos elevando la Quinta Avenida", ha dicho De Blasio, que ha participado en la elaboración del mural por la mañana ataviado con una mascarilla para evitar un contagio de coronavirus.

"Cuando decimos 'Las Vidas Negras Importan' no hay declaración más estadounidense, no hay declaración más patriótica, porque no hay Estados Unidos sin el Estados Unidos negro", ha agregado. "Estamos reconociendo la verdad en nosotros mismos y en Estados Unidos. Al decir 'Las Vidas Negras Importan' estamos corrigiendo un error", ha insistido, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Trump arremetió contra De Blasio por querer realizar el mural y aludió a que el eslógan en cuestión es un "símbolo de odio" e hizo hincapié en que sería una "ofensa" y "denigraría" la zona. Además, instó a usar el dinero en el Departamento de Policía de la ciudad.

Este es el segundo mural con el lema 'Las Vidas Negras Importan' que se pinta cerca de alguna de las residencias del presidente norteamericano, que se ha mostrado muy crítico con las protestas antirracistas y contra la brutalidad policial desatadas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía. Washington ya pintó el mes pasado uno similar en una calle ubicada cerca de la Casa Blanca.