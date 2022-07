La nueva legislatura andaluza echa a andar con la mayoría absoluta de Moreno

La XII Legislatura andaluza ha echado a andar este jueves con la constitución del Parlamento, que está presidido por primera vez por el PP, en la figura del exconsejero de Salud Jesús Aguirre, gracias a la mayoría absoluta obtenida por el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, el pasado mes.

El nuevo Parlamento andaluz, de 109 escaños, cuenta desde este jueves con 58 diputados del PP, 30 del PSOE, 14 de Vox, 5 de Por Andalucía y 2 de Adelante Andalucía, sin representación de Ciudadanos.

En la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, están representados con voz y voto PP, PSOE y Vox, ya que los populares han cedido uno de sus puestos a Vox, en lo que Moreno ha calificado como un acto de "generosidad" que no tiene cerrada una contrapartida.

Los populares cuentan con Aguirre en la Presidencia, Ana Mestre como vicepresidenta primera, Manuel Andrés González como secretario primero y José Ramón Carmona como secretario tercero.

El PSOE tendrá a Irene García de vicepresidenta segunda y a Noel López de secretario segundo; mientras que Vox ocupa la vicepresidencia tercera con María Mercedes Rodríguez; y Por Andalucía se queda únicamente con una vocalía con voz, pero sin voto, que ocupará Alejandra Durán.

La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha asegurado que no ha habido negociación ni "mercadeo indigno" con el PP y ha garantizado que "no hay contraprestación" porque ellos no están "sometidos a precio".

Juanma Moreno ha apostado por una etapa en la que "todo sea dialogado" y se puedan alcanzar iniciativas "con amplio respaldo", sin que parezca que tienen que ejercer su "mayoría suficiente".

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha demandado a Moreno que ejerza la mayoría absoluta desde el respeto a la pluralidad y le ha instado a formar un gobierno "transparente y abierto al control" de la oposición.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado que PP y PSOE tienen que hacer "una reflexión" sobre por qué su coalición no tendrá voto en la Mesa y ha lamentado que "nunca atienden demasiado bien al pluralismo político que el pueblo andaluz ha decidido".

Por parte de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha advertido de que el PP puede sentirse tentado por la privatización de los servicios públicos y ellos serán una firme voz en contra, además de convertir a sus diputadas en "las dos leonas del escudo de Andalucía" para defender las reivindicaciones de los colectivos de la comunidad.