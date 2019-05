Nueva jornada del juicio del "procés" inmersos en una retahíla de documentos

JUICIO PROCÉS

El tribunal del "procés" vivirá este martes una nueva jornada de juicio inmerso en la prueba documental, en la que debe pronunciarse sobre la confusión de ayer cuando la Fiscalía no citó todos sus documentos, lo que fue interpretado por las defensas como una renuncia a muchos de ellos.,Será una de las primeras decisiones que deberá exponer el tribunal, toda vez que la Fiscalía dejó claro que no renunciaba a ninguna de las pruebas propuestas pese a no haberlas enumerado púb